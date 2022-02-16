Thịt ngan kho thơm - Chua ngọt diun nhẹ lại thơm nức mũi!

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THỊT VIÊN NGAN KHO THƠM NỨC MŨI
Nguyên liệu:
- Thịt ngan
- Gia vị
- Tiêu
- Hành tím, tỏi
- Rau mùi tàu
- Rau ngò rí
- Rau răm
- Lá lốt
- Ớt
Cách làm:
- Thịt ngan sau khi lọc xương thì giữ luôn sụn để băm nhỏ
- Cho hành + tỏi + tiêu + hạt nêm + dầu hào + bột canh + rau thơm băm nhỏ + hai trái ớt nhỏ vào ướp khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị
- Cho nồi lên bếp, cho ít dầu ăn và đường vào thắng lên màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm.
- Cho nước vừa đủ cho thêm 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm ngon vào nồi
- Dùng găng tay ni long vo viên và thả vào nồi, đậy nắp khi sôi hớt bọt cho nước trong.
- Đun từ 30-60 phút tuỳ vào khẩu vị gia vị
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tuyết Ruby