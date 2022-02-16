Thịt ngan kho thơm - Chua ngọt diun nhẹ lại thơm nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 16/02/2022 06:00

Ăn kèm với bánh mì hay cơm nóng đều ngon hết ý

THỊT VIÊN NGAN KHO THƠM NỨC MŨI

 

Thịt ngan kho thơm - Chua ngọt diun nhẹ lại thơm nức mũi! - Ảnh 1

 

Nguyên liệu:

  • Thịt ngan 
  • Gia vị
  • Tiêu
  • Hành tím, tỏi
  • Rau mùi tàu
  • Rau ngò rí
  • Rau răm
  • Lá lốt
  • Ớt

Cách làm:

- Thịt ngan sau khi lọc xương thì giữ luôn sụn để băm nhỏ

- Cho hành + tỏi + tiêu + hạt nêm + dầu hào + bột canh + rau thơm băm nhỏ + hai trái ớt nhỏ vào ướp khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị

- Cho nồi lên bếp, cho ít dầu ăn và đường vào thắng lên màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm.

- Cho nước vừa đủ cho thêm 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm ngon vào nồi

- Dùng găng tay ni long vo viên và thả vào nồi, đậy nắp khi sôi hớt bọt cho nước trong.

- Đun từ 30-60 phút tuỳ vào khẩu vị gia vị

 

Thịt ngan kho thơm - Chua ngọt diun nhẹ lại thơm nức mũi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Tuyết Ruby

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