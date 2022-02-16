Thịt ngan kho thơm - Chua ngọt diun nhẹ lại thơm nức mũi!

Ăn kèm với bánh mì hay cơm nóng đều ngon hết ý

THỊT VIÊN NGAN KHO THƠM NỨC MŨI

Nguyên liệu:

Thịt ngan

Gia vị

Tiêu

Hành tím, tỏi

Rau mùi tàu

Rau ngò rí

Rau răm

Lá lốt

Ớt

Cách làm:

- Thịt ngan sau khi lọc xương thì giữ luôn sụn để băm nhỏ

- Cho hành + tỏi + tiêu + hạt nêm + dầu hào + bột canh + rau thơm băm nhỏ + hai trái ớt nhỏ vào ướp khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị

- Cho nồi lên bếp, cho ít dầu ăn và đường vào thắng lên màu cánh gián thì cho hành tím vào đảo cho thơm.

- Cho nước vừa đủ cho thêm 1 muỗng hạt nêm và 1 muỗng nước mắm ngon vào nồi

- Dùng găng tay ni long vo viên và thả vào nồi, đậy nắp khi sôi hớt bọt cho nước trong.

- Đun từ 30-60 phút tuỳ vào khẩu vị gia vị

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tuyết Ruby

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-ngan-kho-thom-chua-ngot-diun-nhe-lai-thom-nuc-mui-450188.html