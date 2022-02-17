Gà kho sả ớt - Cay cay nồng vị ớt, bắt vị thơm, ăn cùng cơm nóng bao 'cuốn!

Làm gà kho sả ớt ăn cơm trưa thôi, vừa đơn giản vừa thơm ngon hết ý.

GÀ KHO SẢ

Nguyên liệu:

1kg má đùi gà

30gr tỏi

30gr hành tím

50gr sả băm

2 trái ớt

20ml nước mắm

50gr dầu hào

20ml rượu gạo

1 muỗng canh đường

50gr đường

Cách làm:

- Băm nhuyễn tỏi, hành tím, ớt và sả.

- Thịt gà cắt miếng vừa ăn, sau đó ướp với gia vị và 1/2 lượng tỏi, hành tím, ớt và sả băm. Ướp trong vòng 30 phút cho thấm vị

- Bắc chảo lên bếp cho vào chút dầu và đường vào để làm nước màu. Khi đường đã ngả màu caramel đậm thì cho phần tỏi, hành tím, ớt, sả băm vô phi cho thật thơm. Rồi cho thịt gà vào.

Lưu ý: để lửa to để gà không ra nước và vàng đều các mặt. Khi đã vàng đều thì cho nước vào đủ ngập mặt thịt. Để lửa liu riu.

- Khi lượng nước giảm được 1/2 thì bật lửa to lên để xốt sánh lại. Khi xốt sánh lại thì đảo đều là xong rồi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-kho-sa-ot-cay-cay-nong-vi-ot-bat-vi-thom-an-cung-com-nong-bao-cuon-450523.html