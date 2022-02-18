Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 06:00

Bắt tay ngay vào bếp với món gà kho thơm ngon, tròn vị này nhé!

CƠM TRƯA VỚI GÀ KHO GỪNG

Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg2 gà tre 
  • 1 củ gừng tươi
  • 1 muỗng cafe sả băm
  • 1 muỗng cafe tỏi băm
  • 1 muỗng cafe hành tím băm & 1 trái ớt băm nhuyễn
  • 1/4 muỗng cafe bột nghệ 
  • 1 muỗng cafe muối
  • 1 muỗng cafe nước mắm
  • 1 muỗng cafe đường
  • 1/2 muỗng cafe bột ngọt
  • 1/2 muỗng cafe hạt nêm
  • Tiêu xay nhuyễn
  • 1 trái dừa tươi 

Cách làm:

- Gà sau khi làm sạch, chặt khúc và ướp với các gia vị: tỏi băm, hành tím băm, gừng đập dập và băm nhuyễn. Ướp trong khoảng 15 phút.

 

Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý! - Ảnh 2

 

- Dùng một cái nồi nhỏ làm caramel. Khi caramel vừa chuyển sang màu cánh gián, cho gà vào xào săn lại và tắt bếp. Tiếp tục ướp hỗn hợp trong khoảng 20 phút

 

Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý! - Ảnh 3

 

- Cho nước dừa vào vừa ngập gà, đun ở lửa vừa rồi chuyển sang lửa nhỏ cho gà vừa thấm đều gia vị. Cũng ở bước này Ric cho thêm ít gừng đập dập, cắt sợi và ít củ hành tím vào để món ăn thêm hấp dẫn. 

- Đun chừng khoảng 15-20 phút là có thể ăn được rồi

 

Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Eric Nguyen

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