Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý!

Bắt tay ngay vào bếp với món gà kho thơm ngon, tròn vị này nhé!
- Mâm cơm cuốn hút hơn khi có thêm món ngon, cực lạ miệng - Chả trứng hấp lá tía tô!
- Món ngon quê nhà khiến bạn không thể chối từ - Bò kho mật mía Nghệ An!
CƠM TRƯA VỚI GÀ KHO GỪNG
Nguyên liệu:
- 1kg2 gà tre
- 1 củ gừng tươi
- 1 muỗng cafe sả băm
- 1 muỗng cafe tỏi băm
- 1 muỗng cafe hành tím băm & 1 trái ớt băm nhuyễn
- 1/4 muỗng cafe bột nghệ
- 1 muỗng cafe muối
- 1 muỗng cafe nước mắm
- 1 muỗng cafe đường
- 1/2 muỗng cafe bột ngọt
- 1/2 muỗng cafe hạt nêm
- Tiêu xay nhuyễn
- 1 trái dừa tươi
Cách làm:
- Gà sau khi làm sạch, chặt khúc và ướp với các gia vị: tỏi băm, hành tím băm, gừng đập dập và băm nhuyễn. Ướp trong khoảng 15 phút.
- Dùng một cái nồi nhỏ làm caramel. Khi caramel vừa chuyển sang màu cánh gián, cho gà vào xào săn lại và tắt bếp. Tiếp tục ướp hỗn hợp trong khoảng 20 phút
- Cho nước dừa vào vừa ngập gà, đun ở lửa vừa rồi chuyển sang lửa nhỏ cho gà vừa thấm đều gia vị. Cũng ở bước này Ric cho thêm ít gừng đập dập, cắt sợi và ít củ hành tím vào để món ăn thêm hấp dẫn.
- Đun chừng khoảng 15-20 phút là có thể ăn được rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen