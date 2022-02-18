Bữa cơm trưa có nồi gà kho gừng - Vừa dai giòn vừa ấm bụng, xuýt xoa vị gừng cay cây ngon hết ý!

- Gà sau khi làm sạch, chặt khúc và ướp với các gia vị: tỏi băm, hành tím băm, gừng đập dập và băm nhuyễn. Ướp trong khoảng 15 phút.

- Dùng một cái nồi nhỏ làm caramel. Khi caramel vừa chuyển sang màu cánh gián, cho gà vào xào săn lại và tắt bếp. Tiếp tục ướp hỗn hợp trong khoảng 20 phút

- Cho nước dừa vào vừa ngập gà, đun ở lửa vừa rồi chuyển sang lửa nhỏ cho gà vừa thấm đều gia vị. Cũng ở bước này Ric cho thêm ít gừng đập dập, cắt sợi và ít củ hành tím vào để món ăn thêm hấp dẫn.

- Đun chừng khoảng 15-20 phút là có thể ăn được rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen