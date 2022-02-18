Ăn vặt bánh bông tuyết trứng muối mãi đỉnh! Thử ngay công thức siêu đơn giản này nhé!

Bánh ngon kết hợp với một bộ phim hay là combo tuyệt cú mèo cho các thành đam mê ẩm thực. Thử ngay bạn nhé!

BÁNH BÔNG TUYẾT TRỨNG MUỐI CHÀ BÔNG và VỊ TRÀ XANH

Nguyên liệu:

7-10 quả trứng muối

90gr bơ lạt

300gr kẹo marshmallow

120gr sữa bột

250gr bánh quy mặn

Chà bông - rong biển ăn liền

Cách làm:



- Đun bơ cho tan chảy rồi cho kẹo marshmallow vào

- Đun thật nhỏ lửa cho kẹo chảy

- Cho trứng muối rồi cho sữa bột đảo đều cho hoà quyện

- Cuối cùng cho bánh quy mặn vào trộn đều

- Bắc chảo ra cho vào khuôn đã cho sẵn chà bông và rong biển

- Dàn đều kẹo, tuỳ khuôn mình có mà dàn ra cả khay hay 1 phần của khay, phụ thuộc cả vào độ dày của bánh tùy ý mình

- Dùng tay làm phẳng bề mặt rồi lại cho lớp chà bông và rong biển lên trên

- Để nguội rồi cho vào tủ lạnh 1 tiếng cho dễ cắt

- Sau 1 tiếng, bỏ bánh ra cắt theo ý muốn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dung Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-vat-banh-bong-tuyet-trung-muoi-mai-dinh-thu-ngay-cong-thuc-sieu-don-gian-nay-nhe-450723.html