Ăn vặt bánh bông tuyết trứng muối mãi đỉnh! Thử ngay công thức siêu đơn giản này nhé!

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BÁNH BÔNG TUYẾT TRỨNG MUỐI CHÀ BÔNG và VỊ TRÀ XANH
Nguyên liệu:
- 7-10 quả trứng muối
- 90gr bơ lạt
- 300gr kẹo marshmallow
- 120gr sữa bột
- 250gr bánh quy mặn
- Chà bông - rong biển ăn liền
Cách làm:
- Đun bơ cho tan chảy rồi cho kẹo marshmallow vào
- Đun thật nhỏ lửa cho kẹo chảy
- Cho trứng muối rồi cho sữa bột đảo đều cho hoà quyện
- Cuối cùng cho bánh quy mặn vào trộn đều
- Bắc chảo ra cho vào khuôn đã cho sẵn chà bông và rong biển
- Dàn đều kẹo, tuỳ khuôn mình có mà dàn ra cả khay hay 1 phần của khay, phụ thuộc cả vào độ dày của bánh tùy ý mình
- Dùng tay làm phẳng bề mặt rồi lại cho lớp chà bông và rong biển lên trên
- Để nguội rồi cho vào tủ lạnh 1 tiếng cho dễ cắt
- Sau 1 tiếng, bỏ bánh ra cắt theo ý muốn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dung Bùi