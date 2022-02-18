Bánh cá nướng nóng hổi - Món ăn vặt Nhật Bản ai cũng mê mệt!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 05:30

Làm bánh cá nướng chiêu đãi cả nhà những ngày cuối tuần nhé! Không chỉ thơm ngon mà còn dễ làm.

BÁNH CÁ NƯỚNG NHẬT BẢN

Bánh cá nướng nóng hổi - Món ăn vặt Nhật Bản ai cũng mê mệt! - Ảnh 1 

Nguyên liệu:

Nhân kem sữa:

  • 2 cái lòng đỏ trứng 
  • 200ml sữa 
  • 30gr đường 
  • 12gr bột mì 
  • Vanilla

Vỏ bánh:

  • 1 quả tứng gà 
  • 40gr đường 
  • 150gr bột mì 
  • 140ml sữa tươi 
  • 1/2 muỗng cafe bột nở 
Bánh cá nướng nóng hổi - Món ăn vặt Nhật Bản ai cũng mê mệt! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  •  Nhân kem sữa:

- Cho lòng đỏ trứng vào thau đánh tan, cho tiếp đường vào đánh tan, cho sữa vào từ từ đánh tan.

- Bột mì cho vào cái rây, rây vào hỗn hợp trứng. Dùng cây đánh trứng trộn đều thành một hỗn hợp mịn.

- Đặt chảo lên bếp cho hỗn hợp mịn vào. Bật lửa nhỏ trộn đều cho đến khi sệt lại, cho vài giọt vani vào, trộn đều, tắt bếp để nguội. Cho vào bịch bắt bông kem.

  • Vỏ Bánh:

- Cho trứng vào thau đánh cho tan, cho tiếp đường vào đánh cho tan, cho hết sữa tươi vào đánh tan đều.

- Bột mì, bột nở cho vào rây, rây vào hỗn hợp trứng, trộn cho thật đều mịn.

- Cho hỗn hợp vỏ bánh vào cái ca có mỏ dài để dễ đổ bánh vào khuôn.

- Nướng khoảng 2~3 phút

- Cho một ít bột vào khuôn phần thân và đuôi cá.

- Cho 1 ít nhân vào giữa phần thân cá.

- Cho thêm 1 ít bột lên trên phủ phần nhân lại.

- Đậy nắp máy nướng 2~3 phút mở ra xem bánh đã vàng đều như ý muốn chưa? Nếu chưa thì đậy lại nướng thêm 1 tí xíu cho đến khi vừa ý

 

Bánh cá nướng nóng hổi - Món ăn vặt Nhật Bản ai cũng mê mệt! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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