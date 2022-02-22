Sự hòa quyện giữa trứng gà và cà phê mang tới hương vị độc đáo và rất riêng.
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Egg Coffee - Cà Phê Trứng
Nguyên liệu:
2 lòng đỏ trứng
35gr đường
1 muỗng cafe mật ong
2 muỗng cafe cà phê hoà tan
Nước nóng
Cách làm:
- Dùng máy đánh lòng đỏ trứng với đường và mật ong đến khi tạo thành hỗn hợp kem mềm mịn dày và chuyển màu trắng ngà.
- Pha cà phê hoà tan với nước nóng
- Rót từ từ nhẹ nhàng kem trứng lên cà phê, kem trứng sẽ nổi lên trên.
- Thêm chút bột ca cao rắc lên mặt kem thêm phần hấp dẫn.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Herman Huang