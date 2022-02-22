Cà phê trứng Hà Nội - Thức uống cho những ai thích sự biến tấu độc lạ!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 07:33

Sự hòa quyện giữa trứng gà và cà phê mang tới hương vị độc đáo và rất riêng.

Egg Coffee - Cà Phê Trứng

Cà phê trứng Hà Nội - Thức uống cho những ai thích sự biến tấu độc lạ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 lòng đỏ trứng

  • 35gr đường

  • 1 muỗng cafe mật ong

  • 2 muỗng cafe cà phê hoà tan

  • Nước nóng

Cách làm:

- Dùng máy đánh lòng đỏ trứng với đường và mật ong đến khi tạo thành hỗn hợp kem mềm mịn dày và chuyển màu trắng ngà.

- Pha cà phê hoà tan với nước nóng

- Rót từ từ nhẹ nhàng kem trứng lên cà phê, kem trứng sẽ nổi lên trên.

- Thêm chút bột ca cao rắc lên mặt kem thêm phần hấp dẫn.

 

Cà phê trứng Hà Nội - Thức uống cho những ai thích sự biến tấu độc lạ! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Herman Huang

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