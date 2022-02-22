Sự hòa quyện giữa trứng gà và cà phê mang tới hương vị độc đáo và rất riêng.

Egg Coffee - Cà Phê Trứng Nguyên liệu: 2 lòng đỏ trứng

35gr đường

1 muỗng cafe mật ong

2 muỗng cafe cà phê hoà tan

Nước nóng Cách làm: - Dùng máy đánh lòng đỏ trứng với đường và mật ong đến khi tạo thành hỗn hợp kem mềm mịn dày và chuyển màu trắng ngà. - Pha cà phê hoà tan với nước nóng - Rót từ từ nhẹ nhàng kem trứng lên cà phê, kem trứng sẽ nổi lên trên. - Thêm chút bột ca cao rắc lên mặt kem thêm phần hấp dẫn. Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Herman Huang Lagu bò chấm bánh mì - Món ăn ngon khó chối từ! Nấu lagu ăn sáng cũng hợp lý lắm nha https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-phe-trung-ha-noi-thuc-uong-cho-nhung-ai-thich-su-bien-tau-doc-la-451340.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-phe-trung-ha-noi-thuc-uong-cho-nhung-ai-thich-su-bien-tau-doc-la-451340.html