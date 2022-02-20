Thèm cút lộn xào me - Vào bếp làm ăn thôi nào!

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TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME
Nguyên liệu:
- 4 muỗng nước sốt me
- 100gr đậu phộng rang
- Rau răm, ớt, hành củ, tỏi, gừng, nước mắm, đường, dầu ăn, bơ lạt
Cách làm:
- Trứng cút rửa sạch luộc chín, vớt ra cho vào bát nước nguội.
- Me ngâm trong nước nóng, dầm nát, cho vào rây lọc lấy phần thịt me, phần vỏ và hột thì bỏ đi.
- Đậu phộng rang chín giã sơ qua, rau răm rửa sạch, gừng băm nhỏ, tỏi hành tỏi bóc vỏ băm nhỏ.
- Trứng cút đã nguội vớt ra, bóc vỏ nhẹ nhàng tránh bị nát.
- Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tỏi, cho một muỗng bơ vào, hành tỏi vàng đổ nước me vào
- Cho một muỗng cafe nước mắm, nêm nếm cho vừa miệng, thêm ớt nếu thích
- Đun sôi hỗn hợp trên đến khi nước xốt hơi sền sệt thì đổ trứng cút vào, đảo đều trứng cút cho ngấm nước xốt
- Đun trứng trong 4 phút rồi tắt bếp múc trứng ra đĩa, rắc thêm đậu phộng rang, rau răm ăn kèm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên