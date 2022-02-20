Thèm cút lộn xào me - Vào bếp làm ăn thôi nào!

Nhẹ nhàng buổi xế chiều với món cút lộn

TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME

Nguyên liệu:

4 muỗng nước sốt me

100gr đậu phộng rang

Rau răm, ớt, hành củ, tỏi, gừng, nước mắm, đường, dầu ăn, bơ lạt

Cách làm:



- Trứng cút rửa sạch luộc chín, vớt ra cho vào bát nước nguội.

- Me ngâm trong nước nóng, dầm nát, cho vào rây lọc lấy phần thịt me, phần vỏ và hột thì bỏ đi.

- Đậu phộng rang chín giã sơ qua, rau răm rửa sạch, gừng băm nhỏ, tỏi hành tỏi bóc vỏ băm nhỏ.

- Trứng cút đã nguội vớt ra, bóc vỏ nhẹ nhàng tránh bị nát.

- Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tỏi, cho một muỗng bơ vào, hành tỏi vàng đổ nước me vào

- Cho một muỗng cafe nước mắm, nêm nếm cho vừa miệng, thêm ớt nếu thích

- Đun sôi hỗn hợp trên đến khi nước xốt hơi sền sệt thì đổ trứng cút vào, đảo đều trứng cút cho ngấm nước xốt

- Đun trứng trong 4 phút rồi tắt bếp múc trứng ra đĩa, rắc thêm đậu phộng rang, rau răm ăn kèm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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