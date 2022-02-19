Đùi gà nướng chua ngọt - Trẻ con mê mẩn, ăn cơm ngon miệng hơn!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 07:00

Thúc bé chóng ăn thì làm món này nhé! Đùi gà béo ngậy, nhiều dinh dưỡng, kết hợp thêm gia vị chua ngọt đảm bảo bé thích mê.

ĐÙI GÀ NƯỚNG CHUA NGỌT 

 

Đùi gà nướng chua ngọt - Trẻ con mê mẩn, ăn cơm ngon miệng hơn! - Ảnh 1

 

Nguyên liệu ướp gà:

  • 3 miếng đùi gà
  • 1 1/2 muỗng cafe muối tỏi
  • 1/2 muỗng cafe dầu mè
  • 1 muỗng cafe mật ong
  • 1 muỗng cafe tiêu xay
Đùi gà nướng chua ngọt - Trẻ con mê mẩn, ăn cơm ngon miệng hơn! - Ảnh 2

Đồ chua ăn kèm:

  • Củ cải đỏ, dưa leo, hành tây
  • Củ cải đỏ rửa sạch, cắt miếng tròn, lấy một ít xếp hoa hồng, một ít để trộn chua ngọt
  • Cà rốt rửa sạch, để ráo nước
  • Hành tây rửa sạch, cắt mỏng, ngâm nước đá 15ph để hành bớt hăng

Trộn chua ngọt:

  • 2 muỗng canh nước mắm
  • 2 muỗng canh giấm
  • 1 muỗng canh đường
  • Ớt

- Trộn hỗn hợp mắm với hành tây, cà rốt, củ cải đỏ. Cất ngăn mát tủ lạnh 1-2 tiếng là ăn được rồi

 

Cách làm gà nướng:

- Đùi gà rửa sạch, thấm giấy ăn cho khô

- Ướp gà với muối tỏi, dầu mè, mật ong, tiêu xay và để khoảng 20 phút

- Quét dầu ăn vào vỉ nướng và xếp gà lên, quét dầu ăn lớp mỏng lên gà

- Làm nóng trước nồi chiên không dầu hoặc lò nướng 10 phút

Nướng gà:

  • Lần 1: 380F trong 12 phút
Đùi gà nướng chua ngọt - Trẻ con mê mẩn, ăn cơm ngon miệng hơn! - Ảnh 3
  • Lần 2: 390F trong 8 phút

- Gà nướng xong, có thể rưới thêm xốt tương ớt ngọt ăn kèm

 

 

Đùi gà nướng chua ngọt - Trẻ con mê mẩn, ăn cơm ngon miệng hơn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Lam Love

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