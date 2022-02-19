Biến tấu món Cơm hến siêu cay - Ăn siêu đã!

- Trộn cơm trắng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng tiêu đen + 2 muỗng cafe dầu mè + 2 muỗng cafe bột ớt + 3 muỗng cafe nước tương.

- Bóp đều cho hạt cơm tơi xốp và để nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh trong 10 phút.

Bước 2: Xào hến

- Bắt chảo dầu rồi đợi dầu nóng già, cho một ít tỏi băm cháy cho dậy mùi thơm thì cho hến vào xào với sả băm, ớt băm cùng 4 muỗng café nước tương + 2 muỗng café dầu hàu + 1 muỗng café tiêu đen + 1 muỗng café đường.

- Xào hến trong 5 phút ở lửa to rồi tắt bếp.

Bước 3: Chiên cơm

- Bắt 1 chảo mới rồi cho dầu vào, đợi dầu nóng già thì cho tỏi vào cháy cho thơm thì cho cơm đã trộn vào chiên trong 5 phút.

Bước 4: Trang trí món ăn

Cho cơm vào dĩa rồi cho phần hến xào lên trên, sau đó trang trí ít ngò rí và hành, giờ thì thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân