Đơn giản với món nấm kho tiêu, vừa ngon lại vừa dễ làm!

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CÁCH LÀM NẤM KHO TIÊU
Nguyên liệu:
150gr nấm tươi
1 nhánh hành tím
3 muỗng canh nước tương
1 muỗng canh mật mía
1 muỗng cafe tiêu đen
1 trái ớt tươi
1 muỗng cafe muối
Cách làm:
- Nấm rơm sơ chế rồi cắt làm đôi, để ráo nước. Hành tím sơ chế rồi băm nhỏ.
- Chuẩn bị một nồi đất nhỏ/ nồi gang nhỏ để kho. Cho một chút dầu vào nồi rồi phi thơm ớt tươi, tiêu xanh và hành tím băm nhỏ.
- Cho nấm vào nồi, đảo qua lại cho săn. Nêm tiêu đen, muối, nước tương, mật mía và thêm chút nước nếu thấy khô.
- Đậy nắp vung, để nhỏ lửa vào kho cho nấm săn lại và nước xốt gần cạn, chỉ còn sền sệt là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn