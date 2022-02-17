Đơn giản với món nấm kho tiêu, vừa ngon lại vừa dễ làm!

Làm nấm ăn cơm nóng siêu đã, không những thơm ngon mà còn bổ dưỡng. Thử ngay bạn nhé!

CÁCH LÀM NẤM KHO TIÊU

Nguyên liệu:

150gr nấm tươi

1 nhánh hành tím

3 muỗng canh nước tương

1 muỗng canh mật mía

1 muỗng cafe tiêu đen

1 trái ớt tươi

1 muỗng cafe muối

Cách làm:

- Nấm rơm sơ chế rồi cắt làm đôi, để ráo nước. Hành tím sơ chế rồi băm nhỏ.

- Chuẩn bị một nồi đất nhỏ/ nồi gang nhỏ để kho. Cho một chút dầu vào nồi rồi phi thơm ớt tươi, tiêu xanh và hành tím băm nhỏ.

- Cho nấm vào nồi, đảo qua lại cho săn. Nêm tiêu đen, muối, nước tương, mật mía và thêm chút nước nếu thấy khô.

- Đậy nắp vung, để nhỏ lửa vào kho cho nấm săn lại và nước xốt gần cạn, chỉ còn sền sệt là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-gian-voi-mon-nam-kho-tieu-vua-ngon-lai-vua-de-lam-450526.html