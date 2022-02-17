Làm món ngon Trung Quốc từ thịt heo. Nguyên liệu dễ kiếm nhưng cách nấu lại vô cùng độc đáo giúp tăng hương vị món ăn lên gấp bội.

Thịt Kho Thượng Hải

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ

70gr đường

40ml nước

60ml rượu Thiệu Hưng

40ml nước tương

30ml hắc xì dầu

Cách làm:

- Thịt cắt thành miếng vừa ăn. Sau đó đem chần sơ thịt. Nước chần thịt cho thêm rượu Thiệu Hưng, gừng để khử mùi.

- Vớt thịt sau khi chần xong ra, rửa sạch và để ráo. Bắc niêu lên bếp, cho đường và nước vào đun sôi lên để làm nước màu.

- Khi nước màu đã ngả màu caramel đậm thì cho thịt vào đảo đều. Khi thịt đã áo đều màu caramel thì cho rượu, nước tương, hắc xì dầu và thêm chút nước cho xâm xấp mặt thịt. Đun sôi lên rồi nhỏ lửa, đậy nắp lại kho tầm 1h30 phút

- Sau khi thịt đã kho xong, bật lửa lớn, để nước xốt sôi lên hơi kẹo lại.

- Thêm hành lá cho đẹp mắt rồi thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-an-trung-hoa-chua-bao-gio-khien-ban-that-vong-ve-do-ngon-thu-ngay-mon-thit-kho-doc-dao-nay-nhe-450343.html