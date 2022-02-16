Gà nướng mật ong - Thơm nức mũi, da giòn nhẹ, chấm cùng muối chanh ớt là hết ý!

Làm gà nướng ăn hậu 'valentine'

GÀ NƯỚNG BẰNG Nồi chiên không dầu - (NCKD)

Nguyên liệu:

3 muỗng cafe bột canh

1 gói ngũ vị hương

3 muỗng cafe bột hành

3 muỗng cafe bột tỏi

5 muỗng cafe dầu hào

5 muỗng cafe dầu mè/ dầu ăn

5 muỗng cafe mật ong

Cách làm:



Sơ chế:

- Gà rửa sạch, để ráo

- Trộn đều bột canh, ngũ vị hương, bột hành, bột tỏi; sau đó cho dầu mè và dầu hào trộn đều. Quét gia vị ướp lên cả mặt ngoài và mặt trong con gà.

- Để gà trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị rồi mang đi nướng

Nướng gà:

* Cách nướng thông thường:

- Lần 1: 180 độ trong 20 phút, sau đó lật gà lại

- Lần 2: 180 độ trong 20 phút.

- Quét mật ong lên gà rồi nướng lần 3 ở 200 độ trong 5 phút

* Nếu nồi có xiên quay tự động:

- Lần 1: 180 độ trong 40 phút

- Quét mật ong lên gà rồi nướng lần 2 ở 200 độ trong 5 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Ánh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-nuong-mat-ong-thom-nuc-mui-da-gion-nhe-cham-cung-muoi-chanh-ot-la-het-y-450226.html