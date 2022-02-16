Gà nướng mật ong - Thơm nức mũi, da giòn nhẹ, chấm cùng muối chanh ớt là hết ý!

Món ngon mỗi ngày 16/02/2022 07:00

Làm gà nướng ăn hậu 'valentine'

GÀ NƯỚNG BẰNG Nồi chiên không dầu - (NCKD)

Gà nướng mật ong - Thơm nức mũi, da giòn nhẹ, chấm cùng muối chanh ớt là hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • 3 muỗng cafe bột canh
  • 1 gói ngũ vị hương
  • 3 muỗng cafe bột hành
  • 3 muỗng cafe bột tỏi
  • 5 muỗng cafe dầu hào
  • 5 muỗng cafe dầu mè/ dầu ăn
  • 5 muỗng cafe mật ong

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Gà rửa sạch, để ráo

- Trộn đều bột canh, ngũ vị hương, bột hành, bột tỏi; sau đó cho dầu mè và dầu hào trộn đều. Quét gia vị ướp lên cả mặt ngoài và mặt trong con gà.

- Để gà trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị rồi mang đi nướng

  • Nướng gà:

* Cách nướng thông thường:

- Lần 1: 180 độ trong 20 phút, sau đó lật gà lại

- Lần 2: 180 độ trong 20 phút.

- Quét mật ong lên gà rồi nướng lần 3 ở 200 độ trong 5 phút

* Nếu nồi có xiên quay tự động:

- Lần 1: 180 độ trong 40 phút

- Quét mật ong lên gà rồi nướng lần 2 ở 200 độ trong 5 phút

 

Gà nướng mật ong - Thơm nức mũi, da giòn nhẹ, chấm cùng muối chanh ớt là hết ý! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hoàng Ánh

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