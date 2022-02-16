Gà nướng mật ong - Thơm nức mũi, da giòn nhẹ, chấm cùng muối chanh ớt là hết ý!

Làm gà nướng ăn hậu 'valentine'
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GÀ NƯỚNG BẰNG Nồi chiên không dầu - (NCKD)
Nguyên liệu:
- 3 muỗng cafe bột canh
- 1 gói ngũ vị hương
- 3 muỗng cafe bột hành
- 3 muỗng cafe bột tỏi
- 5 muỗng cafe dầu hào
- 5 muỗng cafe dầu mè/ dầu ăn
- 5 muỗng cafe mật ong
Cách làm:
- Sơ chế:
- Gà rửa sạch, để ráo
- Trộn đều bột canh, ngũ vị hương, bột hành, bột tỏi; sau đó cho dầu mè và dầu hào trộn đều. Quét gia vị ướp lên cả mặt ngoài và mặt trong con gà.
- Để gà trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị rồi mang đi nướng
- Nướng gà:
* Cách nướng thông thường:
- Lần 1: 180 độ trong 20 phút, sau đó lật gà lại
- Lần 2: 180 độ trong 20 phút.
- Quét mật ong lên gà rồi nướng lần 3 ở 200 độ trong 5 phút
* Nếu nồi có xiên quay tự động:
- Lần 1: 180 độ trong 40 phút
- Quét mật ong lên gà rồi nướng lần 2 ở 200 độ trong 5 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Ánh