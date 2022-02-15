Lưu ngay công thức mì tiềm chay để chiêu đãi cả nhà nhân dịp Rằm tháng Giêng

- Nếu dùng tàu hủ ky khô thì ngâm qua nước cho mềm.

- Rang thơm hoa hồi, quế, thảo quả. Đậu hũ chiên cắt miếng vừa ăn.

- Củ sen bào vỏ, cắt lát, ngâm trong nước có ít muối. Trụng cải thìa qua nước sôi có muối và dầu ăn, vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh, vớt ra, để ráo. Trụng mì.

Chế biến:

- Tàu hủ ky chiên ngũ vị: tàu hũ ky ướp gia vị gồm 1:1:1:1:1 muỗng: nước tương, hạt nêm chay, gừng băm, màu dầu điều, ngũ vị hương. Trải tàu hũ ki ra, phủ lên 1 lớp mỏng bột năng, xếp lại và đem chiên cho vàng giòn, để nguội, cắt miếng vừa ăn.

- Đun sôi 2,5 lít nước dùng, cho túi gia vị vào, thêm củ sen, nấm đông cô, cà rốt, hạt sen vào nấu chín tới, nêm 2 muỗng muối hột, 1/2 muỗng đường phèn, 2,5 muỗng hạt nêm chay, 1m bột ngọt, 4 muỗng nước tương, nếm vị vừa ăn. Vớt bỏ túi gia vị.

Cách dùng:

- Cho mì vào tô, thêm tàu hủ ky chiên ngũ vị, cải thìa, đậu hũ chiên, múc nước dùng vào tô với củ sen, cà rốt, bắp mỹ, nấm đông cô. Rắc tiêu, boa rô phi, ngò rí. Dọn kèm nước tương và ớt cắt lát.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hiền Lê Đình