Lưu ngay công thức mì tiềm chay để chiêu đãi cả nhà nhân dịp Rằm tháng Giêng

Món ngon mỗi ngày 15/02/2022 14:00

Nấu món ngon dịp rằm này nhé! Chắc chắn hương vị sẽ khiến cả nhà bạn tấm tắc khen ngon.

MỲ TIỀM CHAY

Lưu ngay công thức mì tiềm chay để chiêu đãi cả nhà nhân dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr tàu hũ ky lá
  • 1 miếng đậu hũ chiên
  • 200gr củ sen
  • 1/3 củ cà rốt tỉa hoa cắt lát
  • 150gr cải thìa
  • 12 cái nấm đông cô ngâm mềm
  • 200gr mỳ sợi
  • 2,5 lít nước dùng chay (Nấu từ củ sắn, củ cải trắng, su su, cải thảo, bắp mỹ, nấm đông cô)
  • Ngũ vị hương, hoa hồi, quế, thảo quả
  • Gừng băm, hành boa rô phi, ngò rí
  • Gia vị: Muối, đường, tiêu, bột năng, nước tương, bột ngọt
  • Dầu ăn, dầu điều
  • Hạt nêm chay gói màu xanh lá

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Nếu dùng tàu hủ ky khô thì ngâm qua nước cho mềm.

- Rang thơm hoa hồi, quế, thảo quả. Đậu hũ chiên cắt miếng vừa ăn.

- Củ sen bào vỏ, cắt lát, ngâm trong nước có ít muối. Trụng cải thìa qua nước sôi có muối và dầu ăn, vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh, vớt ra, để ráo. Trụng mì.

  • Chế biến: 

- Tàu hủ ky chiên ngũ vị: tàu hũ ky ướp gia vị gồm 1:1:1:1:1 muỗng: nước tương, hạt nêm chay, gừng băm, màu dầu điều, ngũ vị hương. Trải tàu hũ ki ra, phủ lên 1 lớp mỏng bột năng, xếp lại và đem chiên cho vàng giòn, để nguội, cắt miếng vừa ăn.

- Đun sôi 2,5 lít nước dùng, cho túi gia vị vào, thêm củ sen, nấm đông cô, cà rốt, hạt sen vào nấu chín tới, nêm 2 muỗng muối hột, 1/2 muỗng đường phèn, 2,5 muỗng hạt nêm chay, 1m bột ngọt, 4 muỗng nước tương, nếm vị vừa ăn. Vớt bỏ túi gia vị.

 

Lưu ngay công thức mì tiềm chay để chiêu đãi cả nhà nhân dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 2

  • Cách dùng:

- Cho mì vào tô, thêm tàu hủ ky chiên ngũ vị, cải thìa, đậu hũ chiên, múc nước dùng vào tô với củ sen, cà rốt, bắp mỹ, nấm đông cô. Rắc tiêu, boa rô phi, ngò rí. Dọn kèm nước tương và ớt cắt lát.

 

Lưu ngay công thức mì tiềm chay để chiêu đãi cả nhà nhân dịp Rằm tháng Giêng - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hiền Lê Đình

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