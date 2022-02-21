Lagu bò chấm bánh mì - Món ăn ngon khó chối từ!

Nấu lagu ăn sáng cũng hợp lý lắm nha

BÒ NẤU LAGU - BÁNH MÌ

Nguyên liệu:

1kg đầu bắp bò

2 trái cà chua lớn

1 hủ xốt cà chua

Cà rốt baby/ 2 củ cà rốt

3 trái dừa tươi lấy nước

Đậu trắng

Gừng, hành tím, tỏi

Gia vị

Cách làm:



- Đầu bắp bò rửa sạch, chần qua nước sôi với muối, gừng và hành tím đập dập

- Ướp bò với hạt nêm, nước mắm, hành tím, tiêu, đường cho ngấm vị

- Bắt nồi dầu, phi thơm hành tỏi, cho bò vào xào cho thịt săn lại

- Chuẩn 1 cái nồi khác, cho ít dầu phi thơm hành tỏi, cho cà chua cắt hạt lựu vào đảo đều, cho tiếp hủ xốt cà chua vào khuấy cho thật sánh mịn và sệt

- Cho toàn bộ hỗn hợp cà chua vào phần bò đã xào săn

- Cho nước 2-3 quả nước dừa vào

- Nấu cho nước sôi bùng lên thì hạ nhỏ lửa, đậy nắp để hầm bò

- Hầm 1-2 tiếng tuỳ vào sở thích, độ mềm của bò

- Cho cà rốt vào chín mềm thì cho đậu trắng vào, đậu mềm thì nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp

- Trình bày và thưởng thức kèm bánh mì nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lagu-bo-cham-banh-mi-mon-an-ngon-kho-choi-tu-450711.html