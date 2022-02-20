Nộm su hào kiểu Hà Nội - Thanh thanh mát mát, ăn nhẹ cho bữa xế!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 13:02

Bữa xế chiều chưa biết ăn gì thì đây là lựa chọn cho bạn

NỘM SU HÀO HÀ NỘI

Nộm su hào kiểu Hà Nội - Thanh thanh mát mát, ăn nhẹ cho bữa xế! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 củ su hào
  • 1 củ cà rốt
  • 50gr lạc, 30gr mè rang
  • Rau thơm, kinh giới, mùi
  • Tỏi, chanh tươi, tương ớt
  • Gia vị: giấm, đường, bột ngọt, nước mắm
Nộm su hào kiểu Hà Nội - Thanh thanh mát mát, ăn nhẹ cho bữa xế! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Su hào, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, lạng thành miếng mỏng rồi thái chỉ cho vào âu to

 

Nộm su hào kiểu Hà Nội - Thanh thanh mát mát, ăn nhẹ cho bữa xế! - Ảnh 3

 

- Rắc hai muỗng muối vào âu su hào để 15 phút, khi thấy âu su hào tóp lại và ra nước là đuọc.

- Dùng khăn sạch cho su hào cà rốt vào vắt kiệt. Rửa lại su hào bằng nước lọc để nguội rồi cho vào khăn mặt vắt kiệt lần nữa. Đi găng tay gỡ su hào vắt kiệt ra thành sợi tơi

- Mè, đậu phộng rang vàng để nguội se vỏ giã dập

- Rau thơm rửa sạch cắt ngắn, trộn đều với su hào

- Cà rốt tỉa hoa, dưa chuột thái khoanh tùy ý

- Tỏi giã nhỏ. Pha hai muỗng nước mắm, 4 muỗng nước lọc, 2 muỗng đường , 1 trái chanh, cho tỏi đảo đều.

- Cho nước mắm vào âu su hào trộn đều, tiếp theo cho 2/3 đậu phộng, mè vào trộn tiếp. Nêm nếm vừa khẩu vị gia đình

- Cho cà rốt tỉa hoa, dưa chuột cắt khoanh ra xung quanh đĩa. Trút nộm vào giữa. Cho nốt mè, đậu phộng lên trên rồi trang trí bằng ớt tỉa hoa và rau thơm

 

Nộm su hào kiểu Hà Nội - Thanh thanh mát mát, ăn nhẹ cho bữa xế! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Vĩnh Quyên

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