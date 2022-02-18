Tự thưởng cho bản thân một món ngon - Steak bò xốt tiêu xanh thơm cay sẽ là lựa họn hoàn hảo!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 13:09

Làm steak ngon xốt ngon ăn và chill

STEAK BÒ XỐT TIÊU XANH

Tự thưởng cho bản thân một món ngon - Steak bò xốt tiêu xanh thơm cay sẽ là lựa họn hoàn hảo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt bò
  • Tiêu xanh
  • Cà chua
  • Rau mầm
  • Măng tây
  • Các loại rau ăn kèm tuỳ thích 

Cách làm:

- Thịt bò thái thành miếng to, dày 2cm.

- Ướp thịt bò với: 1 muỗng cafe đường + 1 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe dầu hàu + 1 muỗng cafe nước tương + 1/2 muỗng tiêu xay. Để thịt bò nghỉ trong khoảng từ 20-30 phút.

  • Pha nước xốt:

- Dùng 2 quả cà chua, băm nguyễn.

- Đập dập tiêu xanh 

- Phi tỏi cho thơm, cho cà chua, tiêu xanh đập dập và 1 chén nước lọc vào xào cho đến khi cà chua mềm ra thành xốt, nêm thêm 1 muỗng đường + 1 muỗng hạt nêm + 1 muỗng dầu hào + 1/2 muỗng nước tương + 1 muỗng chanh + 1 muỗng rượu vang. Nếu muốn nước sệt thì cho 1 xíu bột năng.

- Áp chảo bò: Đun chảo nóng, cho xíu bơ vào chảo cho bơ tan hết. Rồi cho thịt bò đã ướp vào áp chảo với lửa vừa. 

- Áp chảo khoản 8 đến 10 phút là ăn vừa rồi. Nếu ăn chín thì làm lâu hơn

- Xào măng tây với dầu ăn và ít dần hào đến khi vừa ăn để ăn kèm

- Ăn kèm với bánh mì và khoai tây nếu thích

- Trang trí và ăn thôi.

 

Tự thưởng cho bản thân một món ngon - Steak bò xốt tiêu xanh thơm cay sẽ là lựa họn hoàn hảo! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

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