Tự thưởng cho bản thân một món ngon - Steak bò xốt tiêu xanh thơm cay sẽ là lựa họn hoàn hảo!

Làm steak ngon xốt ngon ăn và chill

STEAK BÒ XỐT TIÊU XANH

Nguyên liệu:

Thịt bò

Tiêu xanh

Cà chua

Rau mầm

Măng tây

Các loại rau ăn kèm tuỳ thích

Cách làm:

- Thịt bò thái thành miếng to, dày 2cm.

- Ướp thịt bò với: 1 muỗng cafe đường + 1 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe dầu hàu + 1 muỗng cafe nước tương + 1/2 muỗng tiêu xay. Để thịt bò nghỉ trong khoảng từ 20-30 phút.

Pha nước xốt:

- Dùng 2 quả cà chua, băm nguyễn.

- Đập dập tiêu xanh

- Phi tỏi cho thơm, cho cà chua, tiêu xanh đập dập và 1 chén nước lọc vào xào cho đến khi cà chua mềm ra thành xốt, nêm thêm 1 muỗng đường + 1 muỗng hạt nêm + 1 muỗng dầu hào + 1/2 muỗng nước tương + 1 muỗng chanh + 1 muỗng rượu vang. Nếu muốn nước sệt thì cho 1 xíu bột năng.

- Áp chảo bò: Đun chảo nóng, cho xíu bơ vào chảo cho bơ tan hết. Rồi cho thịt bò đã ướp vào áp chảo với lửa vừa.

- Áp chảo khoản 8 đến 10 phút là ăn vừa rồi. Nếu ăn chín thì làm lâu hơn

- Xào măng tây với dầu ăn và ít dần hào đến khi vừa ăn để ăn kèm

- Ăn kèm với bánh mì và khoai tây nếu thích

- Trang trí và ăn thôi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-thuong-cho-ban-than-mot-mon-ngon-steak-bo-xot-tieu-xanh-thom-cay-se-la-lua-hon-hoan-hao-450568.html