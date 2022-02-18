Tự thưởng cho bản thân một món ngon - Steak bò xốt tiêu xanh thơm cay sẽ là lựa họn hoàn hảo!

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STEAK BÒ XỐT TIÊU XANH
Nguyên liệu:
- Thịt bò
- Tiêu xanh
- Cà chua
- Rau mầm
- Măng tây
- Các loại rau ăn kèm tuỳ thích
Cách làm:
- Thịt bò thái thành miếng to, dày 2cm.
- Ướp thịt bò với: 1 muỗng cafe đường + 1 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe dầu hàu + 1 muỗng cafe nước tương + 1/2 muỗng tiêu xay. Để thịt bò nghỉ trong khoảng từ 20-30 phút.
- Pha nước xốt:
- Dùng 2 quả cà chua, băm nguyễn.
- Đập dập tiêu xanh
- Phi tỏi cho thơm, cho cà chua, tiêu xanh đập dập và 1 chén nước lọc vào xào cho đến khi cà chua mềm ra thành xốt, nêm thêm 1 muỗng đường + 1 muỗng hạt nêm + 1 muỗng dầu hào + 1/2 muỗng nước tương + 1 muỗng chanh + 1 muỗng rượu vang. Nếu muốn nước sệt thì cho 1 xíu bột năng.
- Áp chảo bò: Đun chảo nóng, cho xíu bơ vào chảo cho bơ tan hết. Rồi cho thịt bò đã ướp vào áp chảo với lửa vừa.
- Áp chảo khoản 8 đến 10 phút là ăn vừa rồi. Nếu ăn chín thì làm lâu hơn
- Xào măng tây với dầu ăn và ít dần hào đến khi vừa ăn để ăn kèm
- Ăn kèm với bánh mì và khoai tây nếu thích
- Trang trí và ăn thôi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi