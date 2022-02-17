Bánh hỏi thịt nướng - Ăn kèm với nước mắm chua ngọt ngon đúng bài!

Món ngon mỗi ngày 17/02/2022 10:00

Trổ tài món ngon cho gia đình cực đơn giản. Món bánh hỏi thịt nướng biến tấu với nước mắm độc lạ khiến mọi người thích mê!

Bánh hỏi thịt xiên nướng

 

Bánh hỏi thịt nướng - Ăn kèm với nước mắm chua ngọt ngon đúng bài! - Ảnh 1 

 

Nguyên liệu:

  • 1kg bánh hỏi
  • 1kg thịt 
  • Rau sống tùy thích
  • Gia vị ướp: 1/2 muỗng cafe hạt tiêu, 1/ 2 muỗng cafe bột ngọt, 1/4 muỗng cafe ngũ vị hương, 2 muỗng canh hạt nêm, 1/ 2 muỗng canh dầu hào, 1/ 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương, 2,5 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước hàng, 1 muỗng canh dầu điều/ dầu gấc để lấy màu, 4 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh bột tỏi, 1 muỗng canh bột hành 

Cách làm:

- Thịt rửa sạch với nước muối loãng, thái lát mỏng.

- Gia vị trên trộn đều vào 1 âu to, cho thịt vào ướp qua đêm trong tủ mát/ ít nhất 1-2 tiếng

- Ớt chuông cắt vuông quân cờ. Xiên thịt vào từng que xem kẽ ớt chuông và thịt.

 

Bánh hỏi thịt nướng - Ăn kèm với nước mắm chua ngọt ngon đúng bài! - Ảnh 2

 

- Nướng bằng than, nồi thủy tinh, nckd đều được. Với nồi nướng thủy tinh set nhiệt 230 độ, được 7 phút lật mặt thịt rồi nướng thêm 5 phút nữa là chín

  • Nước mắm ăn kèm: 

- Nước mắm pha theo tỉ lệ 1:1:1:2 đường, giấm, nước mắm, nước lọc. Tỏi ớt băm nhỏ cho vào cũng nước mắm.

- Khi ăn xếp bánh hỏi, rau sống cà rốt, dưa chuột bào sợi, thịt xiên vào bát. Ăn kèm nước mắm chua ngọt.

 

Bánh hỏi thịt nướng - Ăn kèm với nước mắm chua ngọt ngon đúng bài! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phương Liên Nguyễn

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