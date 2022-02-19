Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 10:00

Làm dĩa miến xào nhẹ bụng lại thơm ngon hết ý. Ngại gì mà không thử ngay.

BÒ XÀO MIẾN DONG

Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr miến dong 
  • 100gr cà rốt 
  • 100gr bông hẹ 
  • 200gr giá
  • 200gr thịt bò 
  • 50gr hành tím, tỏi 
  • 2 muỗng cafe dầu hào 
  • 3 muỗng cafe dầu ăn 
  • 1/3 muỗng cafe tiêu 
  • 2 muỗng cafe hạt nêm
  • Nước tương, tỏi, ớt
Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Miến dong ngâm nước 10 phút ở 70 độ C, xong đổ ra để ráo rồi trộn 1 muỗng cafe dầu hào + 1 muỗng cafe nước tương + 1 muỗng cafe hạt nêm

- Cà rốt, bông hẹ rửa sạch để ráo cắt vừa ăn

- Giá rửa sach để ráo

- Thịt bò thái mỏng ướp chút hành tỏi + 1/3 muỗng cafe tiêu + 1 muỗng cafe nước tương + 1 muỗng cafe dầu hào, ướp 15 phút

- Đặt chảo lên bật bếp lấy 1 muỗng cafe dầu và 1/3 hành tỏi phi thơm cho miến vào xào 1-2 phút lửa vừa thấy miến hơi mềm hơi dẻo là được

- Đặt chảo tiếp lên bếp cho 1 muỗng cafe dầu với 1/3 hành tỏi phi thơm rồi cho cà rốt vào xào đc 1 phút, cho tiếp bông hẹ đảo đều rồi cho tiếp giá + cho 1 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe nước tương đảo đều giá vừa chín tắt bếp

- Tiếp theo cũng phi 1/3 hành tỏi còn lại với 1 muỗng cafe dầu cho thơm rồi cho thịt bò vào xào vừa chín tắt bếp

- Trộn tất cả miến + rau củ + thịt bò nêm nếm vừa khẩu vị gia đình, ăn kèm với nước tương tỏi ớt nếu thích

 

Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Lan Vũ

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