Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng!

Làm dĩa miến xào nhẹ bụng lại thơm ngon hết ý. Ngại gì mà không thử ngay.

BÒ XÀO MIẾN DONG

Nguyên liệu:

100gr miến dong

100gr cà rốt

100gr bông hẹ

200gr giá

200gr thịt bò

50gr hành tím, tỏi

2 muỗng cafe dầu hào

3 muỗng cafe dầu ăn

1/3 muỗng cafe tiêu

2 muỗng cafe hạt nêm

Nước tương, tỏi, ớt

Cách làm:

- Miến dong ngâm nước 10 phút ở 70 độ C, xong đổ ra để ráo rồi trộn 1 muỗng cafe dầu hào + 1 muỗng cafe nước tương + 1 muỗng cafe hạt nêm

- Cà rốt, bông hẹ rửa sạch để ráo cắt vừa ăn

- Giá rửa sach để ráo

- Thịt bò thái mỏng ướp chút hành tỏi + 1/3 muỗng cafe tiêu + 1 muỗng cafe nước tương + 1 muỗng cafe dầu hào, ướp 15 phút

- Đặt chảo lên bật bếp lấy 1 muỗng cafe dầu và 1/3 hành tỏi phi thơm cho miến vào xào 1-2 phút lửa vừa thấy miến hơi mềm hơi dẻo là được

- Đặt chảo tiếp lên bếp cho 1 muỗng cafe dầu với 1/3 hành tỏi phi thơm rồi cho cà rốt vào xào đc 1 phút, cho tiếp bông hẹ đảo đều rồi cho tiếp giá + cho 1 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe nước tương đảo đều giá vừa chín tắt bếp

- Tiếp theo cũng phi 1/3 hành tỏi còn lại với 1 muỗng cafe dầu cho thơm rồi cho thịt bò vào xào vừa chín tắt bếp

- Trộn tất cả miến + rau củ + thịt bò nêm nếm vừa khẩu vị gia đình, ăn kèm với nước tương tỏi ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lan Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mien-dong-xao-bo-mon-an-sang-don-gian-nhung-du-dinh-duong-450560.html