Miến dong xào bò - Món ăn sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng!

Làm dĩa miến xào nhẹ bụng lại thơm ngon hết ý. Ngại gì mà không thử ngay.
- Món ăn Trung Hoa chưa bao giờ khiến bạn thất vọng về độ ngon, thử ngay món thịt kho độc đáo này nhé!
- Ba chỉ nướng lá mắc mật - Da giòn rôm rốp, chấm cùng nước xốt ngon hết lời diễn tả!
BÒ XÀO MIẾN DONG
Nguyên liệu:
- 100gr miến dong
- 100gr cà rốt
- 100gr bông hẹ
- 200gr giá
- 200gr thịt bò
- 50gr hành tím, tỏi
- 2 muỗng cafe dầu hào
- 3 muỗng cafe dầu ăn
- 1/3 muỗng cafe tiêu
- 2 muỗng cafe hạt nêm
- Nước tương, tỏi, ớt
Cách làm:
- Miến dong ngâm nước 10 phút ở 70 độ C, xong đổ ra để ráo rồi trộn 1 muỗng cafe dầu hào + 1 muỗng cafe nước tương + 1 muỗng cafe hạt nêm
- Cà rốt, bông hẹ rửa sạch để ráo cắt vừa ăn
- Giá rửa sach để ráo
- Thịt bò thái mỏng ướp chút hành tỏi + 1/3 muỗng cafe tiêu + 1 muỗng cafe nước tương + 1 muỗng cafe dầu hào, ướp 15 phút
- Đặt chảo lên bật bếp lấy 1 muỗng cafe dầu và 1/3 hành tỏi phi thơm cho miến vào xào 1-2 phút lửa vừa thấy miến hơi mềm hơi dẻo là được
- Đặt chảo tiếp lên bếp cho 1 muỗng cafe dầu với 1/3 hành tỏi phi thơm rồi cho cà rốt vào xào đc 1 phút, cho tiếp bông hẹ đảo đều rồi cho tiếp giá + cho 1 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe nước tương đảo đều giá vừa chín tắt bếp
- Tiếp theo cũng phi 1/3 hành tỏi còn lại với 1 muỗng cafe dầu cho thơm rồi cho thịt bò vào xào vừa chín tắt bếp
- Trộn tất cả miến + rau củ + thịt bò nêm nếm vừa khẩu vị gia đình, ăn kèm với nước tương tỏi ớt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lan Vũ