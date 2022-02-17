Ba chỉ nướng lá mắc mật - Da giòn rôm rốp, chấm cùng nước xốt ngon hết lời diễn tả!

Món ngon mỗi ngày 17/02/2022 06:00

Làm ba chỉ quay ăn tại nhà với những nguyên liệu biến tấu khiến món ăn thêm phần hấp dẫn. Thử ngay bạn nhé!

BA CHỈ NƯỚNG MẮC MẬT

Ba chỉ nướng lá mắc mật - Da giòn rôm rốp, chấm cùng nước xốt ngon hết lời diễn tả! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 miếng thịt ba chỉ nguyên tảng
  • Lá mắc mật
  • Gia vị ướp thịt: tỏi, hành, ớt, dầu hào, hạt nêm, muối, mắm, tiêu. Tất cả giã nhuyễn.
  • Hỗn hợp quét bì: nước cốt chanh, giấm, muối.
  • Đồ chua ăn kèm
  • Gia vị: Muối, tiêu ớt bột trộn đều để chấm thịt.

Cách làm:

- Chần miếng ba chỉ qua nước sôi với gừng và muối tầm 5-7 phút. Vớt ra để ráo, lau khô bề mặt bì. Dùng xiên nhọn đâm nhẹ hết mặt bì, tiếp tục quét hỗn hợp nước cốt chanh, giấm, muối lên. Rắc một lớp muối khắp bề mặt và cho vào nồi chiên không dầu sấy ở nhiệt độ 80-100 độ trong vòng 20 phút để bề mặt bì khô lại và ngấm hỗn hợp quét.

- Lấy ra cạo lớp muối bên trên cho sạch. Lau khô.

- Ướp phần thịt với gia vị đã giã nhuyễn, xếp lá mắc mật lên trên. Cuộn phần ba chỉ này lại, dùng dây cột cố định, xiên que phụ kiện của nồi chiên không dầu.

- Lau sạch bề mặt bì, tiếp tục quét hỗn hợp muối chanh giấm một lần nữa.

- Cho vào nồi chiên không dầu với nhiệt độ 200 độ trong 20 phút, thêm 10 phút ở nhiệt 220 độ để bì nổ đều vàng giòn.

 

Ba chỉ nướng lá mắc mật - Da giòn rôm rốp, chấm cùng nước xốt ngon hết lời diễn tả! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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