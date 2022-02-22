Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn!

Pha tỷ lệ gồm: 1 cà phê hoà tan : 1 đường : 1 nước nóng

Sữa tươi không đường

Đá viên

Cách làm:

Trân châu đường nâu:

- Cho 100gr đường nâu và nước vào nồi, khuấy đều rồi bật bếp cho đường sôi lăn tăn thì mình cho bột vào, khuấy thật đều.

- Nhồi hỗn hợp trên thật mềm, sau đó cắt thành từng khối, sau đó mình lại se thành từng thanh nhỏ.

- Cắt từng thanh nhỏ thành từng hạt nhỏ rồi se lại cho thành hình viên trân châu.

- Rắc bột lên để các viên trân châu không bị dính vào nhau.

- Đem luộc trân châu trong nước sôi

- Khi trân châu đã chín thì mình vớt ra tô nước đá để trân châu đỡ bị dính.

- Cho 50gr đường đen còn lại vào nồi, nấu đến khi đường tan và thêm trân châu vào ủ.

Cà phê bọt biển:

- Hoà tan cà phê, đường và nước sôi sau đó đánh bông lên là được

- Cho trân châu vào ly, dùng muỗng quệt cho đường nâu dính vào thành ly

- Cho đá viên vào, cho sữa vào và cuối cùng cho lớp bọt biển lên trên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Văn Trường Nhật