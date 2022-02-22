Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 16:23

Cà phê bọt biển siêu hot với công thức siêu đơn giản. Thử ngay bạn nhé!

CÀ PHÊ BỌT BIỂN TRÂN CHÂU ĐƯỜNG NÂU

Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Trân châu đường nâu

  • 180gr đường nâu
  • 180gr bột năng + 10gr bột gạo nếp + bột năng
  • Nước lọc

Cà phê bọt biển

  • Pha tỷ lệ gồm: 1 cà phê hoà tan : 1 đường : 1 nước nóng
  • Sữa tươi không đường 
  • Đá viên

Cách làm:

  • Trân châu đường nâu:

- Cho 100gr đường nâu và nước vào nồi, khuấy đều rồi bật bếp cho đường sôi lăn tăn thì mình cho bột vào, khuấy thật đều. 

- Nhồi hỗn hợp trên thật mềm, sau đó cắt thành từng khối, sau đó mình lại se thành từng thanh nhỏ.

- Cắt từng thanh nhỏ thành từng hạt nhỏ rồi se lại cho thành hình viên trân châu.

- Rắc bột lên để các viên trân châu không bị dính vào nhau.

- Đem luộc trân châu trong nước sôi

- Khi trân châu đã chín thì mình vớt ra tô nước đá để trân châu đỡ bị dính.

- Cho 50gr đường đen còn lại vào nồi, nấu đến khi đường tan và thêm trân châu vào ủ.

 

Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn! - Ảnh 2

  • Cà phê bọt biển:

- Hoà tan cà phê, đường và nước sôi sau đó đánh bông lên là được

 

Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn! - Ảnh 3

 

- Cho trân châu vào ly, dùng muỗng quệt cho đường nâu dính vào thành ly

- Cho đá viên vào, cho sữa vào và cuối cùng cho lớp bọt biển lên trên.

 

Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Văn Trường Nhật

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