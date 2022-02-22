Biến tấu cà phê bọt biển trân châu - Uống một lần siêu dính luôn!

Cà phê bọt biển siêu hot với công thức siêu đơn giản. Thử ngay bạn nhé!
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CÀ PHÊ BỌT BIỂN TRÂN CHÂU ĐƯỜNG NÂU
Nguyên liệu:
Trân châu đường nâu
- 180gr đường nâu
- 180gr bột năng + 10gr bột gạo nếp + bột năng
- Nước lọc
Cà phê bọt biển
- Pha tỷ lệ gồm: 1 cà phê hoà tan : 1 đường : 1 nước nóng
- Sữa tươi không đường
- Đá viên
Cách làm:
- Trân châu đường nâu:
- Cho 100gr đường nâu và nước vào nồi, khuấy đều rồi bật bếp cho đường sôi lăn tăn thì mình cho bột vào, khuấy thật đều.
- Nhồi hỗn hợp trên thật mềm, sau đó cắt thành từng khối, sau đó mình lại se thành từng thanh nhỏ.
- Cắt từng thanh nhỏ thành từng hạt nhỏ rồi se lại cho thành hình viên trân châu.
- Rắc bột lên để các viên trân châu không bị dính vào nhau.
- Đem luộc trân châu trong nước sôi
- Khi trân châu đã chín thì mình vớt ra tô nước đá để trân châu đỡ bị dính.
- Cho 50gr đường đen còn lại vào nồi, nấu đến khi đường tan và thêm trân châu vào ủ.
- Cà phê bọt biển:
- Hoà tan cà phê, đường và nước sôi sau đó đánh bông lên là được
- Cho trân châu vào ly, dùng muỗng quệt cho đường nâu dính vào thành ly
- Cho đá viên vào, cho sữa vào và cuối cùng cho lớp bọt biển lên trên.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Văn Trường Nhật