Bánh giò nóng mềm mềm, thơm thơm, hòa quyện cùng lớp thịt băm đậm đà!

Món ngon mỗi ngày 21/02/2022 12:18

Sáng nay chưa biết ăn gì thì tham khảo ngay thôi

BÁNH GIÒ NÓNG

Bánh giò nóng mềm mềm, thơm thơm, hòa quyện cùng lớp thịt băm đậm đà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

  • 250gr bột gạo tẻ
  • 60gr bột bắp
  • 25 bột khoai tây
  • 1500ml nước hầm xương
  • Muối, hạt nêm
  • Lá chuối để gói bánh

Nhân bánh:

  • Thịt xay 
  • Mộc nhĩ ngâm nở băm nhỏ
  • Trứng cút
  • Hành tím
Bánh giò nóng mềm mềm, thơm thơm, hòa quyện cùng lớp thịt băm đậm đà! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Vỏ bánh:

- Trộn đều hỗn hợp bột khô vào với nhau cho 800gr nước hầm xương còn hơi ấm thêm vào một xíu muối vào khuấy tan. Đun nóng 700ml nước hầm xương còn lại nước chuẩn bị sôi cho hỗn hợp bột vào khuấy đều để lửa vừa, dùng phới lồng hoặc muôi lớn khuấy đều liên tục, khi hỗn hợp hơi sệt lại để mức lửa nhỏ nhất vẫn tiếp tục khuấy khi hỗn hợp bột sệt lại dở sống dở chín thì bắc ra khỏi bếp khuấy liên tiếp tới khi bột nguội bớt.

  • Nhân bánh:

- Phi thơm hành cho thịt xay vào xào săn cho tiếp mộc nhĩ vào xào tiếp nêm nếm gia vị vừa khẩu vị.

- Trứng cút luộc bóc vỏ

  • Gói bánh:

- Lá chuối rửa sạch, chần qua nước sôi và lau khô. Đặt hai tờ lá chuối chéo nhau một tờ ngang chồng lên một tờ dọc gấp chéo lại thành hình tam giác và dở ra thành hình như cái phễu múc một muôi bột vào dàn ra tiếp theo cho nhân bánh và thêm một muôi bột lên trên dàn đều ra và gấp lá lại là xong.

 

Bánh giò nóng mềm mềm, thơm thơm, hòa quyện cùng lớp thịt băm đậm đà! - Ảnh 3

  • Hấp bánh:

- Đun sôi nước cho xửng bánh lên hấp 30 phút. Bánh chín là có thể thưởng thức.

 

Bánh giò nóng mềm mềm, thơm thơm, hòa quyện cùng lớp thịt băm đậm đà! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Hải

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