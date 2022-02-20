Ẩm thực Trung Quốc cho team ăn cay - Món canh cá dưa chua siêu cay ngon đỉnh!

Làm canh cá Trung Quốc đổi vị món ngon

Suan Cai Yu - Canh cá dưa chua cay Tứ Xuyên

Nguyên liệu:

Cá: Cá song, cá trắm, basa, cá tuyết

Cá song, cá trắm, basa, cá tuyết Dưa chua

Hành lá, ít lá mùi, gừng, tỏi, ớt đỏ

1 lòng trắng trứng gà, 50gr bột bắp

Gia vị: đường, muối, hạt nêm, tiêu

đường, muối, hạt nêm, tiêu Bột nước cốt hầm xương gà

Gia vị ớt cay Tứ Xuyên

Cách làm:

- Cá sơ chế sạch, xát muối rồi rửa thật sạch để ráo nước. Phile cá lọc xương cẩn thận để không bị đứt vẫn giữ nguyên đc bộ xương từ đầu đến đuôi.

Ướp cá:

- Cá sau khi phile, thái mỏng vừa ăn

- Cho cá vào bát gồm: 1 lòng trắng trứng gà, 50gr bột bắp, 1 chút muối, chút đường, chút tiêu trắng. Ướp 15-20 phút

- Xương cá đem rán qua vàng mặt để ra đĩa.

- Cho dầu vào chảo, phi thơm tỏi băm - gừng băm rang hơi vàng, sau đó cho xương cá và thêm 1lit nước lọc vào đun sôi, hầm xương cho tiết ra chất ngọt khoảng 15 phút. Cho 1 muỗng bột xương gà vào cho đậm đà

- Sau 15 phút vớt xương cá ra xếp vào bát, sau đó cho dưa chua vào nồi nước xương cá, nấu dưa tầm 5-7 phút

- Nồi nước dùng nấu sôi, rồi thả từng miếng cá vào nồi đảo nhẹ tay đến khi cá chín

- Xếp vào bát lần lượt: Xương, cá và dưa, hành lá.

- Gia vị cay Tứ Xuyên lấy ra lượng vừa đủ, cho lên chảo mới đun cho thật nóng, cho ớt đỏ tươi không cay thêm vào rồi rưới lên bát canh cá.

- Nấu sôi nước canh hầm cá nêm gia vị đủ: Chua, cay, đậm đà và chút ngọt rồi rưới lên bát.

- Rắc lá mùi sau cùng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Hoai Thuong

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