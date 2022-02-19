Phá lấu bò - Món ăn nhẹ hết ý công thức lại dễ làm

Món ngon cho những giờ nghỉ ngơi.
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PHÁ LẤU BÒ
Nguyên liệu:
- 200gr lòng bò
- 100gr phổi bò
- 200gr dạ dầy bò
- 200gr tổ ong bò
- 200gr sách Bò
- 200gr lưỡi bò
Gia vị:
- 1 trái nước dừa tươi
- 2 gói bột ca ri bơ
- 500gr sả cây, ớt sừng
- Màu hạt điều, đường, muối, giấm, gừng, hành tím, tỏi củ
- Hoa hồi, thảo quả, quế thanh
Cách làm:
- Lòng bò phải ngâm và rửa thật sạch cùng muối và giấm đến khi hết mùi hôi.
- Đun sôi nước rồi cho tất cả lòng đã sơ chế vào chần khoảng 2 phút vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh.
- Phi thơm hành tỏi, cho lòng bò vào xào lửa nhỏ, khoảng 1 phút cho các gia vị vào đảo thêm 3 phút cho thấm. Cuối cùng đổ nước dừa tươi vào và đậy nắp đun đến khi nhừ vớt ra, nêm nếm lại sao cho vừa ăn
- Bò phá lấu đã mềm cắt miếng vừa ăn chan nước dùng kèm bánh mì nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Miu Trắng