Phá lấu bò - Món ăn nhẹ hết ý công thức lại dễ làm

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 23:50

Món ngon cho những giờ nghỉ ngơi.

PHÁ LẤU BÒ

Phá lấu bò - Món ăn nhẹ hết ý công thức lại dễ làm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr lòng bò 
  • 100gr phổi bò 
  • 200gr dạ dầy bò 
  • 200gr tổ ong bò 
  • 200gr sách Bò 
  • 200gr lưỡi bò 

Gia vị:

  • 1 trái nước dừa tươi
  • 2 gói bột ca ri bơ
  • 500gr sả cây, ớt sừng 
  • Màu hạt điều, đường, muối, giấm, gừng, hành tím, tỏi củ 
  • Hoa hồi, thảo quả, quế thanh

Cách làm:

- Lòng bò phải ngâm và rửa thật sạch cùng muối và giấm đến khi hết mùi hôi.

- Đun sôi nước rồi cho tất cả lòng đã sơ chế vào chần khoảng 2 phút vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh.

- Phi thơm hành tỏi, cho lòng bò vào xào lửa nhỏ, khoảng 1 phút cho các gia vị vào đảo thêm 3 phút cho thấm. Cuối cùng đổ nước dừa tươi vào và đậy nắp đun đến khi nhừ vớt ra, nêm nếm lại sao cho vừa ăn

- Bò phá lấu đã mềm cắt miếng vừa ăn chan nước dùng kèm bánh mì nếu thích

 

Phá lấu bò - Món ăn nhẹ hết ý công thức lại dễ làm - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Miu Trắng

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