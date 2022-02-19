Phá lấu bò - Món ăn nhẹ hết ý công thức lại dễ làm

Món ngon cho những giờ nghỉ ngơi.

PHÁ LẤU BÒ

Nguyên liệu:

200gr lòng bò

100gr phổi bò

200gr dạ dầy bò

200gr tổ ong bò

200gr sách Bò

200gr lưỡi bò

Gia vị:

1 trái nước dừa tươi

2 gói bột ca ri bơ

500gr sả cây, ớt sừng

Màu hạt điều, đường, muối, giấm, gừng, hành tím, tỏi củ

Hoa hồi, thảo quả, quế thanh

Cách làm:

- Lòng bò phải ngâm và rửa thật sạch cùng muối và giấm đến khi hết mùi hôi.

- Đun sôi nước rồi cho tất cả lòng đã sơ chế vào chần khoảng 2 phút vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh.

- Phi thơm hành tỏi, cho lòng bò vào xào lửa nhỏ, khoảng 1 phút cho các gia vị vào đảo thêm 3 phút cho thấm. Cuối cùng đổ nước dừa tươi vào và đậy nắp đun đến khi nhừ vớt ra, nêm nếm lại sao cho vừa ăn

- Bò phá lấu đã mềm cắt miếng vừa ăn chan nước dùng kèm bánh mì nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Miu Trắng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-lau-bo-mon-an-nhe-het-y-cong-thuc-lai-de-lam-450714.html