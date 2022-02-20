Xế chiều làm bánh bò rễ tre ăn vặt - Nhớ lại tuổi thơ!

Nấu bánh bò ăn vặt với gia đình

BÁNH BÒ THỐT NỐT Rễ Tre Mềm Dẻo Siêu Nhanh

Nguyên liệu:

2 quả trứng gà

145gr đường thốt nốt

185ml nước cốt dừa

90gr bột năng

6gr bột gạo

4gr bột nở

4gr muối nở

5ml dầu ăn

3gr tinh chất vani

Bơ lạt

Cách làm:

Bước 1:

- Cho 145gr đường thốt nốt vào nồi, thêm 10ml nước lọc rồi bắc nồi lên bếp đun sôi. Đun cho đường thốt nốt chuyển sang màu nâu đậm đậm thì thêm 185ml nước cốt dừa vào, khuấy lên cho đều, hỗn hợp vừa sôi thì nhắc nồi xuống.

Bước 2:

- Để hỗn hợp đường nguội về khoảng 30-40 độ C, sờ thấy hơi ấm thì rây vào 90gr bột năng và 6gr bột gạo, khuấy lên cho hòa quyện.

Bước 3:

- 2 quả trứng gà đập ra tô rồi đánh tan. Đổ trứng gà đánh tan vào tô bột cùng với 5ml dầu ăn và 3gr tinh chất vani, khuấy hỗn hợp lên cho đều. Bọc kín tô bột, để yên cho bột nghỉ 20 phút.

Bước 4:

- Trong lúc chờ bột nghỉ thì làm nóng nồi chiên không dầu và khuôn bánh ở 160 độ C trong 10 phút. Sau đó lấy ra phết lên 1 lớp bơ lạt mỏng rồi cẩn thận cho khuôn vào nồi chiên, tiếp tục làm nóng thêm 5 phút nữa. Ngay vừa trước khi nướng, bạn thêm 4gr bột nở và 4gr muối nở vào tô bột, khuấy nhẹ nhàng cho đều. Rây hỗn hợp trực tiếp vào khuôn bánh đang nóng, cẩn cận kẻo phỏng tay nhé.

Bước 5:

- Cho khuôn bánh vào nồi chiên nướng 30 phút đầu ở 150 dộ C, sau đó hạ xuống 130 độ, nướng tiếp 20 phút nữa. Úp bánh ra khỏi khuôn, để nguội rồi cắt bánh và thưởng thức thôi. Ăn bánh bò thốt nốt kèm với nước cốt dừa và 1 ít mè rang nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tara Nu

Bánh bao chiên Thượng Hải - Siêu nổi tiếng, ăn một lần ghiền mãi mãi! Món ngon Trung Hoa nhất định phải thử. Vị thơm béo quyện với hương vị đặc trưng của các gia vị xứ Trung sẽ khiến bạn mê đắm đuối.

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