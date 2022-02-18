Chả giò cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt - Giòn tan trong miệng, ăn siêu đã!

450gr thịt đùi gà

Thịt xay

150gr tôm nõn

1,5kg rau củ các loại: khoai môn, su hào, cây tỏi tây, cà rốt, củ cần tây, củ hành và tỏi.

20gr nấm mèo/mộc nhĩ

10gr nấm hương

50gr hành tím

50gr bún tầu/miến

2 quả trứng gà

1 nắm hẹ và rau mùi ta/ ngò rí

Phần nước quét bánh tráng:

155ml bia

100gr bột gạo

20gr bột bắp

1 muỗng canh giấm trắng 5%/ nước cốt chanh

1 muỗng canh nước đường màu

1 muỗng cafe muối

Cách làm:

- Các loại rau củ gọt vỏ rửa sạch thấm khô, thái chỉ hoặc bào sợi, rắc một chút muối vào trộn đều để 15 phút cho ngấm rồi vắt bớt nước để nhân chả giò được khô ráo.

- Miến ngâm mềm thấm thật khô cắt khúc 3-4cm.

- Mộc nhĩ nấm hương ngâm mềm, rửa sạch, cắt bỏ núm cứng vắt cho kiệt nước và thấm thật khô, thái chỉ

- Hành tỏi bằm nhỏ, hẹ và rau mùi thái nhỏ

- Cho thịt xay, tôm thái rối, trứng và các nguyên liệu khác vào, nêm 4 muỗng cafe bột súp, 4 muỗng cafe nước mắm, 4 muỗng cafe đường, 2 muỗng cafe tiêu xay. Tất cả trộn đều, sau đó dàn ra khay của lò nướng và chia làm các phần bằng nhau

Xử lí bánh tráng:

- Pha hỗn hợp bột theo công thức rồi quét lên mặt nhám của bánh tráng.

- Xếp bánh tráng chồng lên nhau và hướng mặt đã quét bột lên trên.

- Khi quét xong hết bánh tráng thì úp một cái đĩa lên trên rồi lật ngược lại

- Lấy từng phần nhân và cuốn bánh tráng lại, vừa phải không lỏng và không chặt tay quá

Chiên chả giò:

- Chiên chả nem lần thứ nhất bằng lửa vừa ngập đầu khoảng 160 độ C có màu vàng nhạt thì lấy ra để nguội, tốt nhất là để tủ lạnh qua đêm.

- Chiên chả nem lần thứ hai với Lửa to hơn một chút khoảng 170 độ C cho tới khi có màu vàng nâu cánh gián đều đẹp thì thì lấy ra dựng lên cho ráo dầu.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Duc Trung Daniel Tran