Bánh cuộn trứng ngọt ngọt mềm xốp - Cắn một miếng, tan ngay trong miệng!

Làm bánh ăn vặt ngọt ngào cả ngày dài mệt mỏi

BÁNH MÌ CUỘN KEM TRỨNG

Nguyên liệu:

Phần Bánh mì:

200gr bột mì

100ml sữa tươi

20gr đường

2gr muối

2gr men nở

20gr bơ

25gr bột mì + 60ml nước để làm phần bột chín

Phần Kem trứng:

2 lòng đỏ trứng

20gr đường

100ml sữa tươi

10gr bột mì

Cách làm:



Phần bánh mì:

- Trộn đều 25gr bột + 60ml sữa tươi, đảo lửa nhỏ trên bếp đến khi đặc lại

- Trộn các nguyên liệu vào nhau, cùng với phần bột đã chín ở trên, đảo đều sau đó nhồi bột trong khoảng 20 phút.

- Ủ bột 1 tiếng rồi mang đi tạo hình

Phần kem trứng:

- Trộn đều các nguyên liệu, đun nhỏ lửa đến khi đặc thành dạng kem, và mang đi tạo hình

Tạo hình:

- Cán mỏng phần bột, dàn đều phần nhân kem trứng lên trên, sau đó cuộn lại

- Dùng 1 sợi chỉ cắt thành từng khoanh bánh và xếp vào khuôn

Nướng bánh:

- Làm nóng nồi 180 độ 10 phút

- Lần 1: 170 độ trong 25 phút (có bọc giấy bạc)

- Lần 2: 160 độ trong 5-7 phút (không giấy bạc)

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Ánh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-cuon-trung-ngot-ngot-mem-xop-can-mot-mieng-tan-ngay-trong-mieng-450734.html