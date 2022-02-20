Bánh cuộn trứng ngọt ngọt mềm xốp - Cắn một miếng, tan ngay trong miệng!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 06:43

Làm bánh ăn vặt ngọt ngào cả ngày dài mệt mỏi

BÁNH MÌ CUỘN KEM TRỨNG

Bánh cuộn trứng ngọt ngọt mềm xốp - Cắn một miếng, tan ngay trong miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần Bánh mì:

  • 200gr bột mì
  • 100ml sữa tươi
  • 20gr đường
  • 2gr muối
  • 2gr men nở
  • 20gr bơ
  • 25gr bột mì + 60ml nước để làm phần bột chín

Phần Kem trứng:

  • 2 lòng đỏ trứng
  • 20gr đường
  • 100ml sữa tươi
  • 10gr bột mì

Cách làm:

  • Phần bánh mì:

- Trộn đều 25gr bột + 60ml sữa tươi, đảo lửa nhỏ trên bếp đến khi đặc lại

- Trộn các nguyên liệu vào nhau, cùng với phần bột đã chín ở trên, đảo đều sau đó nhồi bột trong khoảng 20 phút.

- Ủ bột 1 tiếng rồi mang đi tạo hình

  • Phần kem trứng:

- Trộn đều các nguyên liệu, đun nhỏ lửa đến khi đặc thành dạng kem, và mang đi tạo hình

  • Tạo hình:

- Cán mỏng phần bột, dàn đều phần nhân kem trứng lên trên, sau đó cuộn lại

- Dùng 1 sợi chỉ cắt thành từng khoanh bánh và xếp vào khuôn

 

Bánh cuộn trứng ngọt ngọt mềm xốp - Cắn một miếng, tan ngay trong miệng! - Ảnh 2

  • Nướng bánh:

- Làm nóng nồi 180 độ 10 phút

- Lần 1: 170 độ trong 25 phút (có bọc giấy bạc)

- Lần 2: 160 độ trong 5-7 phút (không giấy bạc)

 

Bánh cuộn trứng ngọt ngọt mềm xốp - Cắn một miếng, tan ngay trong miệng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoàng Ánh

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