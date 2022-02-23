Xế chiều làm dĩa bánh bèo chén nhân tôm thịt siêu đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 23/02/2022 10:02

Làm bánh bèo chén tại nhà vừa đơn giản lại thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thử ngay bạn nhé!

Bánh bèo bột gạo tự xay

Xế chiều làm dĩa bánh bèo chén nhân tôm thịt siêu đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Bột gạo tự xay:

- 1 chén gạo vo sạch ngâm qua đêm

- Sáng hôm sau rửa sạch để ráo, sau đó cho vào máy xay sinh tố, đổ nước vừa sấp mặt gạo, xay vài lần đến khi bột nhuyễn mịn

- Đổ hỗn hợp đã xay ra khăn xô để lọc, bóp vắt cho ra sạch nước, chỉ còn phần bột khô bên trong khăn.

- Đổ khối bột trong khăn ra tô lớn, dăm nhuyễn, cho thêm 1/3 chén bột năng, và 1 thìa cà phê muối vào, trộn đều

- Cho khoảng 180ml nước vào khuấy đều cho bột tan nhuyễn không còn vón cục thì lọc qua rây 1 lần nữa cho bột mịn, vắt 1 miếng chanh nhỏ vào khuấy đều.

- Lấy màng bọc thực phẩm bọc lại, ủ trong vòng 2 tiếng cho bột nở.

- Sau 2 tiếng, mở màng bọc ra, khuấy đều bột và cho thêm 180ml nước sôi vào khuấy đều, sau đó cho thêm 3 muỗng canh dầu ăn vào khuấy đều.

  • Đổ bánh bèo:

- Bắt nồi nước lên bếp, nước sôi thì cho chén vào, hấp chén trước trong vòng 2 phút để chén nóng.

- Sau 2 phút thì khuấy đều tô bột, múc bột đổ vào chén theo độ dày mỏng tùy ý

- Đậy nắp vung lại và hấp trong vòng 5 phút nếu bột mỏng, 7 phút nếu bột dày

- Lấy chén bánh ra để cho bớt nóng rồi lấy thìa cậy bánh cho ra đĩa tùy ý

- Làm tương tự đến khi hết bột.

 

Xế chiều làm dĩa bánh bèo chén nhân tôm thịt siêu đã thèm! - Ảnh 2

 

  •  Làm nhân sệt tôm thịt:

- 100gr tôm làm sạch băm nhỏ để riêng 1 chén

- 100gr thịt nạc làm sạch băm nhỏ để riêng 1 chén

- Ướp vào mỗi chén 1 ít hạt nêm, bột ngọt, 1 tí đường, 1 tí hành tím, trộn đều cho thấm gia vị.

- Chuẩn bị 1 ít phần gốc hành lá cắt nhỏ, và 1 ít bánh mỳ sandwich cắt hạt lựu.

- Bắt chảo dầu lên, dầu sôi đổ vào chén hành 1 ít dầu

- Cho bánh mì vào phần dầu còn lại đảo đều cho vàng rồi vớt ra để trên giấy khô cho thấm bớt dầu

- Thêm dầu vào chảo, cho hành tím vào phi thơm, cho thịt vào xào chín rồi cho tôm vào. Lúc này pha ít bột gạch tôm hoặc dầu điều cho vào để lát nhân có màu đỏ đẹp. Cho thêm ít nước xâm xấp mặt nhân, rim lửa nhỏ.

- Pha 1 muỗng canh bột năng với 3 muỗng canh nước, khi nhân hơi sệt lại thì đổ bột năng đã pha vào khuấy nhanh tay đều trên lửa nhỏ.

- Hỗn hợp sệt sánh lại thì cắt hành lá cho vào đảo đều và tắt bếp.

  • Nước mắm:

- 2 phần nước ấm + 1 phần nước mắm + 3 phần đường khuấy đều cho tan. Nêm nếm vừa khẩu vị. Thêm ớt tỏi băm vào là xong.

 

Xế chiều làm dĩa bánh bèo chén nhân tôm thịt siêu đã thèm! - Ảnh 3

  • Bày ra đĩa thưởng thức:

- Cho nhân lên trên mặt bánh, thêm dầu hành và bánh mì, chan nước mắm ớt và thưởng thức thôi

 

Xế chiều làm dĩa bánh bèo chén nhân tôm thịt siêu đã thèm! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mộc Nhi

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