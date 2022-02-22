Cách ướp sườn nướng chuẩn vị Sài Gòn, ăn một lần là nghiền

Sườn nướng vừa vị, ăn kèm với cơm nóng siêu đã mà công thức lại vô cùng độc đáo.

SƯỜN NƯỚNG CƠM TẤM

Nguyên liệu:

Ướp sườn:

500gr thịt cốt lếch heo rửa sạch để ráo

30gr sữa đặc

1 muỗng canh nước tương

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng canh dầu màu điều

2 muỗng nước ép tỏi

2 muỗng nước ép hành tím

2 muỗng cafe hạt nêm

1 muỗng cafe muối sả

Cách làm:

- Ướp tất cả gia vị trên vào thố sườn to và nướng, nếu muốn cắt nhỏ thì đợi đến khi ăn hãy dùng kéo cắt. Ướp trong ít nhất 2-3 tiếng, có thể cho sườn vào tủ lạnh để qua đêm là tốt nhất.

- 1 muỗng cafe nước ép cam cho vào trước khi nướng 1,2 giờ

Nướng sườn:

- Chuẩn bị chén mỡ gà

- Trước khi cho ra nướng, quét mỡ gà lên hai mặt thịt để miếng thịt không bị khô.

- Nướng sườn trên than lửa nhỏ vừa. Trong lúc nướng không ép, ấn miếng thịt mà phải để chín tự nhiên.

- Thường xuyên dùng chổi hoặc cái muỗng để phết nước ướp thịt lên mặt sườn trong khi nướng.

- Muốn sườn có màu đẹp thì lúc sườn đã gần chín tới, quét thêm chút mật ong hoặc mật mía pha loãng lên mặt sườn.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Thị Ngọc Trân

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