Nghi ngút khói, thơm nức mũi mùi xôi hấp - Ăn một miếng xôi khúc thật ấm lòng

Món ngon mỗi ngày 21/02/2022 13:00

Nấu xôi ăn sáng đổi vị

XÔI KHÚC

Nghi ngút khói, thơm nức mũi mùi xôi hấp - Ăn một miếng xôi khúc thật ấm lòng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr nếp 
  • 150gr đậu xanh 
  • 200gr thịt ba chỉ 
  • 100gr thịt nạc xay 
  • 200gr bột nếp 
  • 300gr lá dứa 
  • Gia vị: tiêu, hạt nêm, muối, bột ngọt, hành tím, dầu ăn

Cách làm:

- Nếp đem ngâm 8h sau đó để ráo nước, cho 1 muỗng cafe muối vào trộn đều

- Đậu xanh sau khi ngâm 3 tiếng thì cho vào 0.5 muỗng cafe muối, đem đi hấp chín rồi tán nhuyễn

- Thịt ba chỉ cắt thành hạt lựu + thịt nạc xay + 0.5 muỗng cafe hạt nêm + 1 muỗng cafe tiêu + 0.5 muỗng cafe bột ngọt + 0.5 muỗng muối. Ướp 15 phút, sau đó phi thơm hành rồi cho thịt vào xào đến khi chín tới thì cho tiếp phần đậu xanh đã tán nhuyễn + 1 muỗng canh tiêu vào tiếp tục xào cho tới khi hỗn hợp khô và quyện lại với nhau. Chờ phần nhân nguội hẵn rồi chia nhân thành từng viên bằng quả đào

- Xay nhuyễn 200gr lá dứa với 200ml nước lọc thì cho ra khoảng 180ml nước cốt lá dứa, nấu sôi nước cốt lá dứa lăn tăn, rồi cho vào 200gr bột nếp + 1,5 muỗng cafe dầu ăn + 0,5 muỗng cafe muối và nhồi mịn, cho bột nghỉ 15 phút rồi vo thành từng viên bằng viên nhân thịt.

- Cán mỏng viên bột nếp ra, sao cho bột nếp áo tròn viên nhân thịt

 

Nghi ngút khói, thơm nức mũi mùi xôi hấp - Ăn một miếng xôi khúc thật ấm lòng - Ảnh 2

 

- Chuẩn bị 1 nồi hấp và bỏ phần lá dứa còn lại vào nước hấp.

- Rải một lớp nếp lên xửng, lăn từng viên bánh qua nếp để tạo một lớp nếp áo ngoài viên bánh, xếp từng viên bánh lên nếp sao cho khoảng cách giữa các bánh cách nhau tầm 1cm, tiếp tục dùng phần nếp còn lại phủ kín từng viên bánh rồi mang đi hấp trong vòng 30 phút.

 

Nghi ngút khói, thơm nức mũi mùi xôi hấp - Ăn một miếng xôi khúc thật ấm lòng - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!  

Nguồn: Fb Tâm Trần

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