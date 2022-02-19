Cá ba sa kho tộ - Làm chén cơm nóng là hết ý!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 06:30

Nấu cá kho tộ cay cay ăn cơm trưa đảm bảo hết vèo nồi cơm. Hương vị thơm ngon kích thích vị giác vô cùng.

Cá ba sa kho tộ

Cá ba sa kho tộ - Làm chén cơm nóng là hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá ba sa cắt khúc dày 2,5cm
  • Hành tím, tỏi băm nhỏ
  • Gia vị: Tiêu, ớt, đường, tương ớt, gia vị
  • Nước hàng 
  • Hành lá
  • Mía/ hành tây xếp đáy nồi

Cách làm:

  • Ướp cá: 

- Hành tím băm nhỏ, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng nước hàng, 1 muỗng gia vị, 1/3 muỗng tiêu cho vào ướp cùng cá. Ướp 10 phút cho cá ngấm.

- Bắc chảo lên bếp cho 1 ít dầu ăn, dầu nóng nhẹ cho cá vào rán sơ 2 mặt để kho cá không bị nát 

  •  Nước kho cá:

- Phi hành tím, tỏi băm nhỏ lên cho thơm, cho thêm 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt,1 muỗng đường, 1 muỗng nước hàng, 200ml nước dừa, 200ml nước lọc. Đun sôi lên.

  • Kho cá:

- Xếp mía chẻ nhỏ/ hành tây cắt lát 1cm bên dưới đáy nồi, xếp 1 lớp hành tím để cả vỏ và rễ, cho cá đã rán sơ lên, tiếp theo đổ nước kho cá xâm xấp mặt cá.

- Đun lửa to đến khi sôi thì cho lửa liu riu đun tiếp đến khi nước cạn 1/2 thì cho đầu hành lá vào. Đun nhỏ nhỏ thêm 10-15 phút nữa

Tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ và 1 chút tiêu lên cá.

 

 

Cá ba sa kho tộ - Làm chén cơm nóng là hết ý! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Huyen Nhung Tran

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