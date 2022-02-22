Gà hầm rượu vang - Món ngon 'chill hết ý' sau giờ làm việc căng thẳng!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 18:00

Gà hầm rượu vang - Món ngon 'chill hết ý' sau giờ làm việc căng thẳng! Cùng bắt tay ngay vào thực hiện nhé!

GÀ HẦM RƯỢU VANG

Gà hầm rượu vang - Món ngon 'chill hết ý' sau giờ làm việc căng thẳng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà
  •  1 chai rượu vang
  •  Cà rốt, khoai tây bi, hành tây bi, nấm rơm
  • Bột mì, xốt cà chua, hạt tiêu tươi, ngũ vị hương
  • Gia vị, đường, dầu ăn, lá cà ri tươi

Cách làm:

- Ướp gà và cà rốt, khoai tây, hành tây, nấm rơm với gia vị, ngũ vị hương, hạt tiêu tươi với 1 chai rượu vang từ 5-6 tiếng cho ngấm. 

 

Gà hầm rượu vang - Món ngon 'chill hết ý' sau giờ làm việc căng thẳng! - Ảnh 2

 

- Vớt ra, chiên gà xong rồi chiên rau củ quả cho vàng, cho 2 muỗng bột mì pha nước và xốt cà chua và rau củ, đổ nước ướp rượu vang ban đầu vào, nêm chút đường, đun sôi cho sánh và đổ hỗn hợp đó vào gà.

 

Gà hầm rượu vang - Món ngon 'chill hết ý' sau giờ làm việc căng thẳng! - Ảnh 3

 

- Hầm gà + hỗn hợp rau củ trong 45-60 phút với nhiệt độ nhỏ liu riu.

- Ăn kèm bánh mì nếu thích

 

Gà hầm rượu vang - Món ngon 'chill hết ý' sau giờ làm việc căng thẳng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thuy Anh Le

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