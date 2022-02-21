Dồi sụn nướng nghi ngút khói - công thức lại siêu dễ

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DỒI SỤN NƯỚNG
Nguyên liệu:
- 200gr lòng non
- 200gr thịt nạc xay
- 400gr sụn non
- 100gr mỡ phần
- Dầu điều
- Đậu phộng rang giã nhỏ
- 30gr đậu xanh cà vỏ rang
- Rau húng quế
- Hành lá
- Gia vị: 1 muỗng tiêu, 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng đường, 2 muỗng dầu điều
Cách làm:
- Lòng non xát chanh, muối rửa sạch đến khi không còn nước đục.
- Trộn tất cả các nguyên liệu cùng gia vị ướp 30 phút.
- Cắt đầu chai nước để làm phễu. Lần lượt nhồi hỗn hợp vào lòng non. Lấy chỉ buộc theo size tuỳ ý.
- Cho dồi vào lúc còn nước lạnh, luộc 5 phút, tắt bếp ủ thêm 5 phút.
- Cho vào nồi chiên không dầu nướng 180 độ 7 phút. Sau đấy quét dầu điều nướng mỗi mặt 5-10 phút ở nhiệt 200 độ đến khi vàng thơm
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trang Ruby