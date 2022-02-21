Dồi sụn nướng nghi ngút khói - công thức lại siêu dễ

Món ngon mỗi ngày 21/02/2022 15:20

Món ngon ăn kèm cơm trắng cũng hợp lý

DỒI SỤN NƯỚNG

Dồi sụn nướng nghi ngút khói - công thức lại siêu dễ - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr lòng non
  • 200gr thịt nạc xay
  • 400gr sụn non
  • 100gr mỡ phần
  • Dầu điều
  • Đậu phộng rang giã nhỏ
  • 30gr đậu xanh cà vỏ rang
  • Rau húng quế
  • Hành lá
  • Gia vị: 1 muỗng tiêu, 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng đường, 2 muỗng dầu điều
Dồi sụn nướng nghi ngút khói - công thức lại siêu dễ - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Lòng non xát chanh, muối rửa sạch đến khi không còn nước đục.

- Trộn tất cả các nguyên liệu cùng gia vị ướp 30 phút.

- Cắt đầu chai nước để làm phễu. Lần lượt nhồi hỗn hợp vào lòng non. Lấy chỉ buộc theo size tuỳ ý.

- Cho dồi vào lúc còn nước lạnh, luộc 5 phút, tắt bếp ủ thêm 5 phút.

- Cho vào nồi chiên không dầu nướng 180 độ 7 phút. Sau đấy quét dầu điều nướng mỗi mặt 5-10 phút ở nhiệt 200 độ đến khi vàng thơm

 

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Trang Ruby

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