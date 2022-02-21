Dồi sụn nướng nghi ngút khói - công thức lại siêu dễ

Món ngon ăn kèm cơm trắng cũng hợp lý

DỒI SỤN NƯỚNG

Nguyên liệu:

200gr lòng non

200gr thịt nạc xay

400gr sụn non

100gr mỡ phần

Dầu điều

Đậu phộng rang giã nhỏ

30gr đậu xanh cà vỏ rang

Rau húng quế

Hành lá

Gia vị: 1 muỗng tiêu, 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng đường, 2 muỗng dầu điều

Cách làm:



- Lòng non xát chanh, muối rửa sạch đến khi không còn nước đục.

- Trộn tất cả các nguyên liệu cùng gia vị ướp 30 phút.

- Cắt đầu chai nước để làm phễu. Lần lượt nhồi hỗn hợp vào lòng non. Lấy chỉ buộc theo size tuỳ ý.

- Cho dồi vào lúc còn nước lạnh, luộc 5 phút, tắt bếp ủ thêm 5 phút.

- Cho vào nồi chiên không dầu nướng 180 độ 7 phút. Sau đấy quét dầu điều nướng mỗi mặt 5-10 phút ở nhiệt 200 độ đến khi vàng thơm

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trang Ruby

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-sun-nuong-nghi-ngut-khoi-cong-thuc-lai-sieu-de-451174.html