Bánh tôm chiên chấm xốt tương ớt - Giòn cay, béo béo ai cũng mê mệt!

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BÁNH TÔM CHIÊN MIỀN TÂY
Nguyên liệu:
- 1/2kg tôm sú
- 1 bịch bột chiên giòn
- 2 quả trứng
- Hành lá, đầu hành
- Tỏi, tiêu, hạt nêm
- Xốt mayonnaise, tương ớt
- Rau xà lách, hành tây, cà chua, tắc, giấm gạo, đường
Cách làm:
- Tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen, chừa đuôi tôm. Rửa sạch, để ráo nước.
- Cho tôm vào tô ướp tỏi băm, gốc hành, tiêu, hạt nêm. Ướp 15 phút
- Pha bột chiên giòn với ít nước lọc. Đánh trứng gà, hành lá xắt nhuyễn cho vào bột. Pha hỗn hợp bột hơi sệt sệt là được
- Cho tôm ướp vào phần bột đã pha. Khuấy đều lên.
- Bắt chảo ngập dầu. Múc từng vá bột cho tôm ở giữa. Cho vào chảo chiên lửa vừa. Chiên chín vàng, lật trở mặt bánh tôm.
- Bánh tôm chín vàng đều thì gắp ra dĩa có lót giấy thấm bớt dầu.
- Ăn kèm với xà lách, cà chua trộn xốt giấm đường, tắc, hành tây. Chấm thêm xốt mayonnaise, tương ớt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phương Võ