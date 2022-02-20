Bánh tôm chiên chấm xốt tương ớt - Giòn cay, béo béo ai cũng mê mệt!

Làm bánh tôm chiên tuổi thơ cho bọn trẻ thưởng thức

BÁNH TÔM CHIÊN MIỀN TÂY

Nguyên liệu:

1/2kg tôm sú

1 bịch bột chiên giòn

2 quả trứng

Hành lá, đầu hành

Tỏi, tiêu, hạt nêm

Xốt mayonnaise, tương ớt

Rau xà lách, hành tây, cà chua, tắc, giấm gạo, đường

Cách làm:

- Tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen, chừa đuôi tôm. Rửa sạch, để ráo nước.

- Cho tôm vào tô ướp tỏi băm, gốc hành, tiêu, hạt nêm. Ướp 15 phút

- Pha bột chiên giòn với ít nước lọc. Đánh trứng gà, hành lá xắt nhuyễn cho vào bột. Pha hỗn hợp bột hơi sệt sệt là được

- Cho tôm ướp vào phần bột đã pha. Khuấy đều lên.

- Bắt chảo ngập dầu. Múc từng vá bột cho tôm ở giữa. Cho vào chảo chiên lửa vừa. Chiên chín vàng, lật trở mặt bánh tôm.

- Bánh tôm chín vàng đều thì gắp ra dĩa có lót giấy thấm bớt dầu.

- Ăn kèm với xà lách, cà chua trộn xốt giấm đường, tắc, hành tây. Chấm thêm xốt mayonnaise, tương ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phương Võ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-tom-chien-cham-xot-tuong-ot-gion-cay-beo-beo-ai-cung-me-met-450924.html