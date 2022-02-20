Bánh tôm chiên chấm xốt tương ớt - Giòn cay, béo béo ai cũng mê mệt!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 15:22

Làm bánh tôm chiên tuổi thơ cho bọn trẻ thưởng thức

BÁNH TÔM CHIÊN MIỀN TÂY

Bánh tôm chiên chấm xốt tương ớt - Giòn cay, béo béo ai cũng mê mệt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2kg tôm sú
  • 1 bịch bột chiên giòn
  • 2 quả trứng
  • Hành lá, đầu hành
  • Tỏi, tiêu, hạt nêm
  • Xốt mayonnaise, tương ớt
  • Rau xà lách, hành tây, cà chua, tắc, giấm gạo, đường

Cách làm:

- Tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen, chừa đuôi tôm. Rửa sạch, để ráo nước.

- Cho tôm vào tô ướp tỏi băm, gốc hành, tiêu, hạt nêm. Ướp 15 phút

- Pha bột chiên giòn với ít nước lọc. Đánh trứng gà, hành lá xắt nhuyễn cho vào bột. Pha hỗn hợp bột hơi sệt sệt là được 

- Cho tôm ướp vào phần bột đã pha. Khuấy đều lên.

 

Bánh tôm chiên chấm xốt tương ớt - Giòn cay, béo béo ai cũng mê mệt! - Ảnh 2

 

- Bắt chảo ngập dầu. Múc từng vá bột cho tôm ở giữa. Cho vào chảo chiên lửa vừa. Chiên chín vàng, lật trở mặt bánh tôm.

- Bánh tôm chín vàng đều thì gắp ra dĩa có lót giấy thấm bớt dầu.

- Ăn kèm với xà lách, cà chua trộn xốt giấm đường, tắc, hành tây. Chấm thêm xốt mayonnaise, tương ớt nếu thích

 

Bánh tôm chiên chấm xốt tương ớt - Giòn cay, béo béo ai cũng mê mệt! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Phương Võ

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