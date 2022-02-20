Mẹt chim cút ngũ vị 'bén' mồi - Lai rai cùng chiến hữu thôi!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 14:02

Lai rai với hội bạn cùng mâm chim cút đậm đà này nhé

CHIM CÚT CHIÊN NGŨ VỊ

Mẹt chim cút ngũ vị 'bén' mồi - Lai rai cùng chiến hữu thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg chim cút
  • 2 muỗng canh hành tím băm
  • 2 muỗng canh tỏi băm
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1 muỗng canh sa tế
  • 1 muỗng canh tương ớt
  • 1/2 muỗng canh ớt bột
  • 1/2 muỗng canh nước tương
  • 1/2 muỗng canh hạt nêm
  • 1/3 muỗng canh bột ngọt
  • 1/2 muỗng canh ngũ vị hương
  • 1/2 muỗng canh mật ong
  • Rau - dưa ăn kèm

Cách làm:

- Cút và phần lòng làm sạch, chà hỗn hợp muối - rượu - gừng giã nhỏ, để tầm 5 phút cho khử mùi, sau đó rửa sạch để ráo. 

- Ướp cút với các gia vị bên trên, trộn đều để tầm 1 tiếng cho thấm.

 

Mẹt chim cút ngũ vị 'bén' mồi - Lai rai cùng chiến hữu thôi! - Ảnh 2

 

- Cho dầu ngập chảo, cho cút vào chiên sơ ở lửa vừa cho cút vừa vàng thì gắp ra để ráo dầu, sau đó cho vào chiên thêm một lần nữa cho vàng đều kiểu gần cháy xém là đạt

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn và xíu hành tím băm phi thơm, cho phần lòng vào xào chín 

Muối ớt: 

- Cho vào cối và xay nhuyễn gồm:

  • 1.5 muỗng canh muối hột
  • 1 muỗng canh đường
  • 1/3 muỗng canh bột ngọt
  • 3 trái ớt giã nhuyễn
  • 1 muỗng canh nước cốt chanh
  • Hành tím thái khoanh, lá chanh thái chỉ

Rau ăn kèm: tía tô, lá quế, diếp cá, rau thơm, dưa leo, cà chua, cà rốt, măng chua.

 

Mẹt chim cút ngũ vị 'bén' mồi - Lai rai cùng chiến hữu thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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