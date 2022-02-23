Chè trôi nước dễ làm đơn giản - Nước đường pha vị gừng ấm bụng những ngày trở gió

Nấu nồi chè trôi nước ăn nhé! Trong tiết trời se lạnh ở miền bắc mà bưng chén chè ấm nóng thì còn gì tuyệt bằng.

SỦI DÌN - CHÈ TRÔI NƯỚC

Nguyên liệu:

400gr bột nếp

100gr đậu phộng rang bóc vỏ

150gr mè đen rang xay nhuyễn

80gr dừa nạo

Gừng tươi

200gr đường nâu

Nước lọc

Cách làm:

Nhân bánh:

- Cho hỗn hợp vừng, đậu phộng rang, dừa nạo, 50gr đường vào chảo sên cùng chút nước cho thành khối đặc dẻo thì cho ra bát để nguội.

Vỏ bánh:

- Bột nếp nhào với nước nóng ấm, cho từ từ từng ít nước một vào bộ và nhào liên tục tới khi tạo thành khối dẻo không dính tay là đạt. Bọc kín để bột nghỉ 30 phút trước khi làm bánh.

Nước đường:

- Cho 150gr đường nâu vào đun chảy rồi cho gừng thái sợi và 1.2 lít nước lọc vào, đun sôi.

Tạo hình:

- Chia đều bột thành từng viên nhỏ vừa ăn cán mỏng rồi cho 1 thìa nhân vào viên tròn lại.

Luộc bánh:

- Đun 1 nồi nước sôi thả bánh đã viên vào luộc, bánh nổi chuyển màu trong là chín rồi vớt bánh thả vào âu nước lọc lạnh cho bánh có độ giòn dai. Cho ra bát với nước gừng và rắc thêm chút mè, đậu phộng rang lên

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Thuu Trang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-troi-nuoc-de-lam-don-gian-nuoc-duong-pha-vi-gung-am-bung-nhung-ngay-tro-gio-451546.html