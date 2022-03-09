Khoai tây Korokke giòn giòn bùi bùi, đậm đà - Ăn dễ 'nghiền', làm đơn giản!

Làm bánh khoai tây Nhật ăn vui miệng

KOROKKE - BÁNH KHOAI TÂY NHẬT

Nguyên liệu:

150gr thịt xay

3 củ khoai tây

1 củ cà rốt

1 củ hành tây

1 bát bột chiên giòn

1 bát bột chiên xù

2 quả trứng đánh tan

Cách làm:

- Luộc khoai tây chín nhừ, nghiền nhuyễn.

- Xào đều tỏi, cà rốt, hành tây, thịt băm, sau đó cho nước tương và hạt tiêu vào đảo đều.

- Trộn phần vừa xào cùng với khoai tây đã nghiền nhuyễn.

- Nặn khoai tây nghiền thành những hình tròn dẹt.

- Lăn bánh lần lượt qua bột chiên giòn, trứng, bột chiên xù.

Chiên bánh trong chảo dầu nóng đến khi vàng giòn 2 mặt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Minh Thu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoai-tay-korokke-gion-gion-bui-bui-dam-da-an-de-nghien-lam-don-gian-454296.html