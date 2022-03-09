Khoai tây Korokke giòn giòn bùi bùi, đậm đà - Ăn dễ 'nghiền', làm đơn giản!

Làm bánh khoai tây Nhật ăn vui miệng
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KOROKKE - BÁNH KHOAI TÂY NHẬT
Nguyên liệu:
150gr thịt xay
3 củ khoai tây
1 củ cà rốt
1 củ hành tây
1 bát bột chiên giòn
1 bát bột chiên xù
2 quả trứng đánh tan
Cách làm:
- Luộc khoai tây chín nhừ, nghiền nhuyễn.
- Xào đều tỏi, cà rốt, hành tây, thịt băm, sau đó cho nước tương và hạt tiêu vào đảo đều.
- Trộn phần vừa xào cùng với khoai tây đã nghiền nhuyễn.
- Nặn khoai tây nghiền thành những hình tròn dẹt.
- Lăn bánh lần lượt qua bột chiên giòn, trứng, bột chiên xù.
Chiên bánh trong chảo dầu nóng đến khi vàng giòn 2 mặt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Minh Thu