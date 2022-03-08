Tự thưởng cho mình ngày 08/03 nào các chị em - Làm tai heo ngũ vị, chill chill một bộ phim hay!

Làm tai heo và thưởng thức thôi

TAI HEO LUỘC NGŨ VỊ

Nguyên liệu:

2 tai heo

½ củ hành tây cắt múi cau, 5 lát gừng

½ bột ngũ vị hương, dầu hào

Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu

Cách làm:

- Tai heo cạo sạch lông, các vết bẩn, cắt riêng phần thịt và lỗ tai rồi xả sạch với nước.

- Cuộn tai heo rồi buộc cố định bằng chỉ.

- Bắt nồi nước sôi, cho tai heo cùng 1 muỗng canh giấm/ chanh, 3 lát gừng, đảo luộc trong 3 phút cho khử mùi tanh.

- Cho một ½ muỗng muối, ½ muỗng hạt nêm, ¼ muỗng tiêu, 5gr ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào vào chén, trộn đều.

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn lên chảo làm nóng, cho chén gia vị vào đảo đều, rồi thả tai heo, hành tây, gừng cùng 500ml vào luộc trong 30 phút rồi tắt bếp, để nguyên thịt trong chảo thêm 30 phút trước vớt ra ngoài.

- Tai heo sau khi luộc cắt chỉ, thái thịt bày lên đĩa.

- Chấm cùng muối ớt chanh nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Le Vu Thao Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-thuong-cho-minh-ngay-08-03-nao-cac-chi-em-lam-tai-heo-ngu-vi-chill-chill-mot-bo-phim-hay-454208.html