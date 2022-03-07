Ốc nấu chuối đậu thơm ngon - Đặc sản miền Bắc, khó cưỡng hương vị!

Món ngon mỗi ngày 07/03/2022 07:30

Làm món ngon miền bắc cho gia đình thưởng thức

Ốc Bươu Đen Om Chuối Đậu

Ốc nấu chuối đậu thơm ngon - Đặc sản miền Bắc, khó cưỡng hương vị! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4kg ốc
  • 600gr thịt ba chỉ
  • 6 thanh đậu phụ
  • 10-12 trái chuối tiêu xanh
  • 4 nhánh tỏi 
  • 4 củ hành 
  • 1 nhánh nhỏ giềng 
  • 2 nhánh nghệ 
  • 2 trái ớt 
  • 1 muỗng hạt nêm 
  • 1 muỗng cafe bột ngọt 
  • 1.5 muỗng mắm tôm 
  • 2 muỗng đường 
  • 1/2 muỗng cafe muối 
  • 1.2-1.5 lít nước lọc 
  • Lá tía tô, lá lốt, rau răm
  • Hành phi 
  • 1.5 muỗng mẻ

Cách làm:

- Ốc chà rửa sạch đổ ngập nước cho nhiều ớt, thêm nước gạo ngâm ít nhất 2 tiếng để ốc nhả ra hết chất dơ.

- Gọt chuối chuẩn bị 1 thố nước có thêm nước chanh, giấm/ mẻ, giã nhuyễn 1 củ nghệ vắt lấy nước cho vào để tạo màu, rồi bắt đầu gọt chuối, chuối hơi già thì rước vỏ ngoài, ngâm chuối 20 phút.

- Đậu phụ, ba chỉ cắt quân chì tương ứng với chuối.

- Đem đậu hủ và thịt chiên giòn.

- Chuối chiên sơ qua, sau đó cho vào máy xay thêm chút nước xay thật nhuyễn.

- Xay xong cho mẻ hành tỏi ớt, giềng, nghệ còn lại xay thật nhuyễn.

- Ốc ngâm xong rửa sạch cho vào 1 bát con nước, luộc ốc cho há miệng rồi lấy thịt ốc ra khỏi vỏ ốc, chỉ lấy phần đầu. Sau khi lấy xong rửa sạch bóp lại 2 lần muối, 1 lần chanh/ mẻ để khử mùi cũng như loại bỏ nhớt. - Rửa lại và để ráo, dùng 1 muỗng dầu xào cho ớt săn lại tắt bếp cho thịt ba chỉ, cùng nước xốt có xay với mẻ, cùng những gia vị còn lại ướp 15 - 30 phút.

- Sau khi ướp cho nước vào đun sôi vớt hết bọt, hạ lửa sôi 5 phút thì cho phần chuối đậu vào om nhỏ lửa tầm 10-15 phút khi chuối gần mềm là được, sau đó đổ phần chuối xay vào đảo đều, khi nào ăn thì cho phần rau cũng như hành phi lên trên, cho ra bếp nhỏ đun nóng nhỏ lửa rồi thưởng thức.

 

Ốc nấu chuối đậu thơm ngon - Đặc sản miền Bắc, khó cưỡng hương vị! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Bếp Bố Khá

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