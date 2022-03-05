Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương!

Món ngon mỗi ngày 05/03/2022 12:56

Làm cháo ếch ăn ấm bụng để cả nhà quây quần ngày cuối tuần nha.

Cháo ếch homemade

Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg ếch 
  • Gạo ngon
  • Lá dứa, gừng, hành
  • Gia vị, hắc xì dầu, dầu mè

Cách làm:

- Gạo vo sạch, cho vào nồi cho nước vào nấu chín, cho lá dứa vào cho thơm thêm xíu muối. Cháo chín cho thêm ít dầu mè cho thơm.

- Ếch làm sạch, rửa với muối và rượu, cắt ếch 2-3 miếng vừa.

- Ướp ếch với ít bột ngọt hoặc hạt nêm, ít muối, hành tỏi băm, tiêu xay, ớt, gừng. Ướp khoảng 20-30 phút.

Làm nước xốt kho ếch:

  • 1-2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh dầu hào
  • 2-3 muỗng canh hắc xì dầu/ nước tương

- Cho ít nước lọc hoà tan đều tất cả.

- Cho ít dầu vào nồi, cho hành vào phi thơm cho ếch vào xào săn, cho nước xốt vào rồi nấu với lửa nhỏ vừa nêm lại gia vị cho vừa ăn. Nấu đến khi nước rút cạn bớt là được cho thêm ít nước bột bắp hoặc bột năng cho có độ sánh. Cho hành, tiêu, gừng cắt sợi vào và tắt bếp và dọn ra ăn cùng cháo.

 

Cháo ếch nhà làm - Cay cay nồng nồng, ấm đượm tình thương! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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