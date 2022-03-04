Gà hầm sâm Hàn Quốc - Món ăn dinh dưỡng cho mọi người!

Làm gà hầm ăn bồi bổ sức khỏe

SAMGYETANG CANH GÀ HẦM SÂM

Nguyên liệu:

1 con gà

1-2 củ sâm tươi

2-6 quả táo tàu

6 tép tỏi

100gr gạo nếp/gạo tẻ

1 gói cây thuốc Hàn để hầm gà

1 ít hành baro/ hành lá

1.5-2 lít nước

Cách làm:

- Chà rửa muối lên gà cho thật sạch

- Gạo nếp/gạo tẻ vo sạch bụi, ngâm khoảng 15 phút

- Cho tất cả cây thuốc rửa sạch bụi, gói vào túi vải dùng để dùng

- Củ sâm cắt bỏ phần đầu của củ

- Cho tất cả gạo, tỏi, táo đỏ, củ sâm vào bên trong gà

- Cho tất cả vào nồi thêm nước và hầm 1-1giờ 30 phút

- Khi ăn lấy gà ra cho vào thố đá thêm đủ nước súp nấu sôi lại rồi rắc thêm hành lá vào và nấu sôi lại là dùng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dieu Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-ham-sam-han-quoc-mon-an-dinh-duong-cho-moi-nguoi-453367.html