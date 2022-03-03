Kim chi su hào giòn ngọt chua chua - Ăn kèm với mì gói là 'cặp đôi' không thể thiếu!

Kim chi chua ngọt dễ làm tại nhà

KIM CHI SU HÀO

Nguyên liệu:

3-4 củ su hào

Bột ớt Hàn Quốc

Cà rốt, hành, hẹ

Lê, hành tây, gừng, tỏi

Cách làm:

- Su hào gọt bỏ vỏ, cắt hình vuông nhỏ vừa. Cho 1 muỗng canh muối vào xóc đều để 20-30 phút.

- Cà rốt 1 củ nhỏ bỏ vỏ cắt sợi. Hẹ và hành lá nắm nhỏ cắt khúc.

- Su hào rửa lại với nước nhiều lần cho ra chất mặn. Để ráo.

- Làm nước xốt kim chi: 2 trái lê bỏ vỏ cắt nhỏ cho vào máy, thêm 1/4 củ hành tây, nhánh nhỏ gừng, 3-5 tép tỏi. Xay nhuyễn tất cả.

- Cho hỗn hợp đã xay nhuyễn ra âu to. Cho vào 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cafe muối, 2-3 muỗng canh bột ớt Hàn Quốc. Trộn đều, cho cà rốt, hẹ, hành vào trộn cùng. Cho su hào vào trộn đều.

- Cho vào lọ thuỷ tinh, đậy nắp kín. Để ngoài nơi thoáng mát 1-2 ngày cho kim chi su hào được chua. Sau đó cho vào ngăn mát lạnh để được lâu và giòn ngon.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-chi-su-hao-gion-ngot-chua-chua-an-kem-voi-mi-goi-la-cap-doi-khong-the-thieu-453194.html