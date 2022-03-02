Đổi gió với món xôi chim bồ câu nướng chẩm chéo - Độc lạ, ăn vào thích mê!

Món ngon mỗi ngày 02/03/2022 08:52

Nấu xôi chim bồ câu cho gia đình ăn để đổi vị nhé!

XÔI CHIM CÂU - BỒ CÂU NƯỚNG CHẨM CHÉO

Đổi gió với món xôi chim bồ câu nướng chẩm chéo - Độc lạ, ăn vào thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Bồ câu ra ràng

- Gia vị chẩm chéo Tây Bắc

- Nếp

- Hành phi

- Cà rốt, củ cải, khoai tây

Cách làm:

- Bồ câu rửa sạch với muối, xát gừng/ rượu trắng để khử sạch mùi.

- Lấy 1 con ướp với muối, tiêu, hạt nêm, và gói gia vị chẩm chéo từ 1-2 tiếng cho thấm gia vị.

- Đem nướng ở nhiệt độ 170-180 độ trong 15 phút tuỳ con lớn nhỏ.

- Sau đó lấy ra phết hỗn hợp gồm dầu ăn và mật ong rồi tiếp tục cho vào nồi nướng thêm khoảng 3 phút

- Nếp ngâm qua đêm/ nấu cấp tốc với nồi cơm điện. Dùng nước lọc hoặc nước cốt dừa pha với muối, hạt nêm, dầu ăn cho xâm xấp mặt nếp. Thêm bó lá dứa vào nồi. Rồi bấm nút nấu, đợi xôi chín. 

- 1 con lọc xương lấy thịt, xay nhuyễn cùng với muối, tiêu, hạt nêm. Phi thơm hành tím, cho thịt bồ câu xay vào đảo đều đến khi săn lại, nêm nếm vừa ăn

- Xôi chín, dùng đũa trộn đều xôi với thịt bồ câu xay

 

Đổi gió với món xôi chim bồ câu nướng chẩm chéo - Độc lạ, ăn vào thích mê! - Ảnh 2

 

- Muối chấm gồm có gia vị chẩm chéo, muối, đường, tiêu, ớt giã nhuyễn.

- Nước dùng ăn kèm gồm có lòng chim câu cắt nhỏ, ướp gia vị, các loại củ cắt hạt lựu. Phi thơm hành rồi cho lòng vào xào, săn lại thì cho nước lọc vào, đun sôi tiếp tục cho các loại củ. Nấu lửa nhỏ cho củ mềm. Ninh cùng xương chim câu thì càng ngọt nước. Nêm nếm vừa ăn là xong.

 

Đổi gió với món xôi chim bồ câu nướng chẩm chéo - Độc lạ, ăn vào thích mê! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

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