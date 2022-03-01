Bún mọc sườn chua - Đổi gió cho cả gia đình bằng món ngon!

Món ngon mỗi ngày 01/03/2022 18:13

Làm bún sườn chua đổi vị cho cả nhà nhé!

BÚN MỌC SƯỜN CHUA

Bún mọc sườn chua - Đổi gió cho cả gia đình bằng món ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr sườn lợn
  • 1kg xương gà
  • 200gr giò sống, 200gr thịt xay, 100gr mộc nhĩ, 100gr nấm hương, tiêu xay
  • 6 trái sấu, 3 trái cà chua
  • Rau thơm, hành lá, mùi tàu, hành tím
  • 1kg bún
  • 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn Quốc

Cách làm:

- Xương gà rửa sạch, mang đi ninh lấy nước dùng. Ninh tầm khoảng 1 tiếng.

- Sườn rửa sạch, sau đó chần qua nước sôi khoảng 2-3 phút. Đổ nước chần sườn, rửa sạch bọt bẩn ở sườn. Để sườn ráo nước.

- Phi thơm hành tím, sau đó cho sườn vào đảo đều, cho 1 muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước mắm vào đảo sườn cho săn. Đổ nước ninh xương gà vào sườn. Đun vừa lửa đến khi sôi hạ bớt để nhỏ lửa. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước cho nở, rửa sạch, băm nhỏ 100gr mộc nhĩ, 5 cái nấm hương.

- Trộn 200gr thịt xay, 200gr giò sống, mộc nhĩ nấm hương vừa băm nhỏ vào tô, cho thêm 1 muỗng cafe nước mắm, 1/2 muỗng bột canh, 1/2 muỗng cafe tiêu trộn đều. Cà chua thái múi cau, cho vào chảo đảo đều với 1/2 muỗng hạt nêm, sau đó cho 6 trái sấu vào. Đun tầm 5 phút cho sấu ra dầm nát lọc lấy nước. Đổ cà chua và nước lọc quả sấu vào nồi nước dùng.

- Mọc đã trộn đều đem viên tròn thả vào nồi nước dùng, thả nốt phần nấm hương vào, đun tầm 20 phút.

- Nêm nếm lại nồi nước dùng cho vừa ăn, thêm 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn quốc, 1 muỗng cafe bột ngọt 

- Chần bún, sau đó chia ra các tô. Cho topping mọc, sườn vào bát, thêm ít hành lá cắt nhỏ, hành chẻ, rau mùi, chan nước dùng vào.

 

Bún mọc sườn chua - Đổi gió cho cả gia đình bằng món ngon! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

Bánh xèo yến mạch? Món ngon cho dân eatclean

Bánh xèo yến mạch? Món ngon cho dân eatclean

Bánh xèo yến mạch ngon vô đối lại dinh dưỡng chẳng kém cạnh bất kỳ món ngon nào.

Xem thêm
Từ khóa:   bún sườn cách nấu bún mọc sườn cà chua

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ