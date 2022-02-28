Bánh xèo yến mạch? Món ngon cho dân eatclean

Bánh xèo yến mạch ngon vô đối lại dinh dưỡng chẳng kém cạnh bất kỳ món ngon nào.

BÁNH XÈO YẾN MẠCH

Nguyên liệu:

1 bát con đầy bột yến mạch

3 muỗng canh bột năng

1 chút bột nghệ

1.5-2 bát con sữa dừa + chút muối + hành lá thái nhỏ

Cách làm:





- Dầu ăn để tráng bánh cho món này sử dụng dầu Olive Light/ dầu Pam để chuẩn là món EC, chỉ phết/xịt lên chảo nóng rồi tráng.

- Xịt/phết dầu lên chảo chống dính, sau đó đổ bột bánh, láng đều cho bột bánh chảy đều khắp chảo, cho lần lượt tôm, thịt bò, giá đỗ vào sau đó đậy vung 10 phút cho bánh giòn.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Loan Trần

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-xeo-yen-mach-mon-ngon-cho-dan-eatclean-452514.html