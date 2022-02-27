Bò một nắng xốt mắm me - nhấm nháp trong ngày nghỉ là hết sảy!

Món ngon mỗi ngày 27/02/2022 09:21

Làm bò một nắng ăn chơi thôi

Bò Chiên Một Nắng xốt mắm me

Bò một nắng xốt mắm me - nhấm nháp trong ngày nghỉ là hết sảy! - Ảnh 1

 

Ướp bò:

  • 350gr thịt bò thăn
  • Gia vị: 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng rượu, 1 muỗng hạt nêm, 1m1 muỗng bột ngọt, hành tỏi băm tuỳ thích, hạt tiêu, 1gr ngũ vị hương.
Bò một nắng xốt mắm me - nhấm nháp trong ngày nghỉ là hết sảy! - Ảnh 2

 

- Sau khi ướp để thấm 5-10 phút rồi lăn qua một lớp bột chiên giòn mỏng áo đều bên ngoài thịt bò.

- Đem thịt bò đi chiên giòn ở lửa vừa

Chiên sả:

- Sả thái sợi thật nhỏ, sả qua nước rồi vớt ra để ráo một chút

- Tẩm bên ngoài 1 lớp bột chiên giòn mỏng

- Chiên vàng, dùng để trang trí, ăn cũng rất giòn và thơm.

Xốt me Thái:

  • 5 muỗng nước cốt me
  • 5 muỗng đường thốt nốt
  • 1 muỗng nước mắm
  • Tương ớt, ớt bột
  • Hành tỏi băm

- Phi thơm hành tỏi, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào, thêm 1 chút nước, đun cho tất cả gia vị tan hết, quyện đều và sánh lại là được.

 

Bò một nắng xốt mắm me - nhấm nháp trong ngày nghỉ là hết sảy! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Lê Quốc Định

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