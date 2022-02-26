Ba rọi lắc sả tắc - Ăn vặt nhâm nhi hay ăn với cơm trắng đều ngon!

Món ngon mỗi ngày 26/02/2022 08:04

Làm món ngon lai rai thôi nào.

BA RỌI XÓC SẢ TẮC

Ba rọi lắc sả tắc - Ăn vặt nhâm nhi hay ăn với cơm trắng đều ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ 
  • Sả, tắc, ớt, lá chanh
  • Gia vị: nước mắm, muối ớt, đường

Cách làm:

- Thịt rửa sạch, để ráo. Cho vào nồi chiên không dầu và set nhiệt độ 110 độ trong 40 phút để sấy thịt.

- Để thịt nghỉ 10 phút, nướng tiếp 190 độ trong 15 phút nữa để thịt chín, và tăng lên 220 độ với 10 phút để thịt nổ bì.

- Pha nước xốt trộn: 1 muỗng canh nước mắm : 5 trái tắc  : 1 muỗng canh đường : 1 muỗng cafe muối tôm. Đun lửa liu riu để nước xốt tan đường và hơi sệt lại là được.

- Xắt thịt thành miếng nhỏ, thái mỏng lá chanh, xắt lát trái tắc, sả thái mỏng. Cho tất cả vào âu và trộn đều với nước xốt là xong.

 

Ba rọi lắc sả tắc - Ăn vặt nhâm nhi hay ăn với cơm trắng đều ngon! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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