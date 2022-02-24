Mì gà hầm bổ dưỡng - Húp miếng nước dùng thanh ngọt mát cả người!

Làm mì gà hầm tứ quý cho gia đình vừa đảm bảo sức khỏe lại ngon miệng đến bất ngờ.

GÀ HẦM TỨ QUÝ - MỲ GÀ HẦM

Nguyên liệu:

1/2 con gà/ 1 con gà nhỏ

Củ sen, nấm hương, kỷ tử, táo đỏ, hạt sen

Hành tím, gừng nướng thơm

Rau mùi

Gia vị

1lit nước dừa

Mì trứng

Cách làm:

- Gà làm sạch, nướng/ chiên sơ lên

- Cho gà và toàn bộ nguyên liệu, trừ lại hạt sen, rau mùi nêm sau cùng

- Cho nước dừa/ nước vào ngập phần gà để đem đi hầm.

- Gà hầm thì khoảng 45-50 phút là xong

- Nồi hầm xong thì cho hạt sen vào nấu 5-10 phút là sen chín mềm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn

- Trụng mì trứng với 1 ít dầu để tránh bị dính

- Cho mì vào tô, rồi chan nước hầm + gà và thêm rau mùi vào.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Bui

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-ga-ham-bo-duong-hup-mieng-nuoc-dung-thanh-ngot-mat-ca-nguoi-451735.html