Mì gà hầm bổ dưỡng - Húp miếng nước dùng thanh ngọt mát cả người!

Món ngon mỗi ngày 24/02/2022 11:11

Làm mì gà hầm tứ quý cho gia đình vừa đảm bảo sức khỏe lại ngon miệng đến bất ngờ.

GÀ HẦM TỨ QUÝ - MỲ GÀ HẦM

Mì gà hầm bổ dưỡng - Húp miếng nước dùng thanh ngọt mát cả người! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con gà/ 1 con gà nhỏ
  • Củ sen, nấm hương, kỷ tử, táo đỏ, hạt sen
  • Hành tím, gừng nướng thơm
  • Rau mùi 
  • Gia vị 
  • 1lit nước dừa
  • Mì trứng
Mì gà hầm bổ dưỡng - Húp miếng nước dùng thanh ngọt mát cả người! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gà làm sạch, nướng/ chiên sơ lên

- Cho gà và toàn bộ nguyên liệu, trừ lại hạt sen, rau mùi nêm sau cùng 

- Cho nước dừa/ nước vào ngập phần gà để đem đi hầm.

- Gà hầm thì khoảng 45-50 phút là xong

- Nồi hầm xong thì cho hạt sen vào nấu 5-10 phút là sen chín mềm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn

- Trụng mì trứng với 1 ít dầu để tránh bị dính

- Cho mì vào tô, rồi chan nước hầm + gà và thêm rau mùi vào.

 

Mì gà hầm bổ dưỡng - Húp miếng nước dùng thanh ngọt mát cả người! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Bui

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