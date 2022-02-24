Mì gà hầm bổ dưỡng - Húp miếng nước dùng thanh ngọt mát cả người!

Làm mì gà hầm tứ quý cho gia đình vừa đảm bảo sức khỏe lại ngon miệng đến bất ngờ.
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GÀ HẦM TỨ QUÝ - MỲ GÀ HẦM
Nguyên liệu:
- 1/2 con gà/ 1 con gà nhỏ
- Củ sen, nấm hương, kỷ tử, táo đỏ, hạt sen
- Hành tím, gừng nướng thơm
- Rau mùi
- Gia vị
- 1lit nước dừa
- Mì trứng
Cách làm:
- Gà làm sạch, nướng/ chiên sơ lên
- Cho gà và toàn bộ nguyên liệu, trừ lại hạt sen, rau mùi nêm sau cùng
- Cho nước dừa/ nước vào ngập phần gà để đem đi hầm.
- Gà hầm thì khoảng 45-50 phút là xong
- Nồi hầm xong thì cho hạt sen vào nấu 5-10 phút là sen chín mềm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn
- Trụng mì trứng với 1 ít dầu để tránh bị dính
- Cho mì vào tô, rồi chan nước hầm + gà và thêm rau mùi vào.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoa Bui