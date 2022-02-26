Lòng xào nghệ miền Trung - Món ngon kết hợp với bún ăn siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 26/02/2022 13:14

Làm lòng xào nghệ cho gia đình nhâm nhi ngày cuối tuần thật là hết ý.

LÒNG XÀO NGHỆ MIỀN TRUNG

Lòng xào nghệ miền Trung - Món ngon kết hợp với bún ăn siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg lòng heo 
  • Nghệ tươi
  • Lá hẹ
  • Gia vị: Tiêu, ớt, hạt nêm, bột ngọt, muối, nước mắm, hành tím
Lòng xào nghệ miền Trung - Món ngon kết hợp với bún ăn siêu đã! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Làm sạch lòng bằng cách bỏ muối, chanh, giấm, chà và xả nước nhiều lần sau đó lộn bên trong bỏ hết mỡ cho đỡ mùi, muối chanh giấm chà lại lần 2 rửa sạch lại lần nữa.

- Sau khi lòng làm sạch thì bỏ vào nồi đổ 1 ít nước mắm nấu lên cho khử mùi hôi của lòng sau đó đi xả lại nước cho sạch để ráo rồi thái lòng ra.

- Sơ chế nghệ tươi rửa sạch giã nhỏ, lá hẹ rửa sạch cắt khúc vừa ăn

- Bắt chảo cho nóng, đổ dầu phi cho thơm hành tím sau đó bỏ nghệ vào cho chín rồi bỏ lòng vào xào cho đến chín nêm gia vị muối, đường, bột ngọt, tiêu, ớt cho vừa ăn rồi bỏ lá hẹ xào chín.

 

Lòng xào nghệ miền Trung - Món ngon kết hợp với bún ăn siêu đã! - Ảnh 3

 

- Tắt bếp và cho ra dĩa thưởng thức, có thể ăn kèm với bún tươi nếu thích

 

Lòng xào nghệ miền Trung - Món ngon kết hợp với bún ăn siêu đã! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Khâng Gumiho

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