Canh chua trái điều - Vừa lạ vừa ngon quên lối về!

Làm canh chua từ trái điều ăn nhé! Đảm bảo mê quên lối về.
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CANH CHUA TRÁI ĐIỀU
Nguyên liệu:
- 5 trái điều
- 200gr cá khô
- 4 trái tắc /chanh/ me chua.
- Rau nêm, ớt, đường, mắm muối, hạt nêm
Cách làm:
- Cho dầu vào chảo, chiên sơ cá khô, để riêng 1 bên
- Cho 500ml nước vào đun sôi, cho cá khô đã chiên vào để lửa nhỏ tầm 5 phút, sau đó cho điều đã cắt vào đun tiếp 5 phút, cho tiếp nước cốt tắc vào nồi, 2 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe nước mắm, thêm 3 trái ớt nữa vào rồi tắt bếp.
- Vớt canh ra tô, cho rau nêm vào và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nhung Vu