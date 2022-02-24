Canh chua trái điều - Vừa lạ vừa ngon quên lối về!

Làm canh chua từ trái điều ăn nhé! Đảm bảo mê quên lối về.

CANH CHUA TRÁI ĐIỀU

Nguyên liệu:

5 trái điều

200gr cá khô

4 trái tắc /chanh/ me chua.

Rau nêm, ớt, đường, mắm muối, hạt nêm

Cách làm:

- Cho dầu vào chảo, chiên sơ cá khô, để riêng 1 bên

- Cho 500ml nước vào đun sôi, cho cá khô đã chiên vào để lửa nhỏ tầm 5 phút, sau đó cho điều đã cắt vào đun tiếp 5 phút, cho tiếp nước cốt tắc vào nồi, 2 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe nước mắm, thêm 3 trái ớt nữa vào rồi tắt bếp.

- Vớt canh ra tô, cho rau nêm vào và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nhung Vu

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-chua-trai-dieu-vua-la-vua-ngon-quen-loi-ve-451731.html