Tỏi ngâm mật ong - Tăng sức đề kháng cho cả nhà gấp thôi!

Món ngon mỗi ngày 25/02/2022 11:37

Làm tỏi ngâm cho gia đình giữ sức khỏe

CÁCH LÀM TỎI NGÂM MẬT ONG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

Tỏi ngâm mật ong - Tăng sức đề kháng cho cả nhà gấp thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr tỏi to 
  • 1l mật ong nguyên chất

Cách làm:

- Tỏi rửa sạch rồi mới bóc vỏ/ bóc vỏ và giữ sạch không rửa lại nước.

- Thái lát dọc dày khỏng 2mm.

- Cho tỏi vào lọ thuỷ tinh sạch đã tiệt trùng, khô ráo.

- Để tỏi nghỉ 15-30 phút. Có thể vài phút lại xóc đều tỏi lên 1 lần.

- Rót đầy mật ong cho ngập.

 

Tỏi ngâm mật ong - Tăng sức đề kháng cho cả nhà gấp thôi! - Ảnh 2

- Đậy thật kín để nơi thoáng mát, bọc kín tránh ánh sáng.

- Để hết hẳn mùi tỏi thì tốt nhất sau 15 ngày bắt đầu dùng.

- Nếu bảo quản tốt, kín sẽ để được rất lâu ở nhiệt độ phòng

 

Tỏi ngâm mật ong - Tăng sức đề kháng cho cả nhà gấp thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phan Anh

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