Tỏi ngâm mật ong - Tăng sức đề kháng cho cả nhà gấp thôi!

Làm tỏi ngâm cho gia đình giữ sức khỏe
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CÁCH LÀM TỎI NGÂM MẬT ONG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
Nguyên liệu:
- 150gr tỏi to
- 1l mật ong nguyên chất
Cách làm:
- Tỏi rửa sạch rồi mới bóc vỏ/ bóc vỏ và giữ sạch không rửa lại nước.
- Thái lát dọc dày khỏng 2mm.
- Cho tỏi vào lọ thuỷ tinh sạch đã tiệt trùng, khô ráo.
- Để tỏi nghỉ 15-30 phút. Có thể vài phút lại xóc đều tỏi lên 1 lần.
- Rót đầy mật ong cho ngập.
- Đậy thật kín để nơi thoáng mát, bọc kín tránh ánh sáng.
- Để hết hẳn mùi tỏi thì tốt nhất sau 15 ngày bắt đầu dùng.
- Nếu bảo quản tốt, kín sẽ để được rất lâu ở nhiệt độ phòng
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phan Anh