Tỏi ngâm mật ong - Tăng sức đề kháng cho cả nhà gấp thôi!

Làm tỏi ngâm cho gia đình giữ sức khỏe

CÁCH LÀM TỎI NGÂM MẬT ONG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

Nguyên liệu:

150gr tỏi to

1l mật ong nguyên chất

Cách làm:



- Tỏi rửa sạch rồi mới bóc vỏ/ bóc vỏ và giữ sạch không rửa lại nước.

- Thái lát dọc dày khỏng 2mm.

- Cho tỏi vào lọ thuỷ tinh sạch đã tiệt trùng, khô ráo.

- Để tỏi nghỉ 15-30 phút. Có thể vài phút lại xóc đều tỏi lên 1 lần.

- Rót đầy mật ong cho ngập.

- Đậy thật kín để nơi thoáng mát, bọc kín tránh ánh sáng.

- Để hết hẳn mùi tỏi thì tốt nhất sau 15 ngày bắt đầu dùng.

- Nếu bảo quản tốt, kín sẽ để được rất lâu ở nhiệt độ phòng

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phan Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/toi-ngam-mat-ong-tang-suc-de-khang-cho-ca-nha-gap-thoi-451987.html